Daarom is er geen videoref aanwezig voor de topper Club-Anderlecht

Opmerkelijk: komend weekend houdt de videoref halt in Standard-Gent. Maar scheidsrechter Sebastien Delferière moet het zondag in de topper tussen Club Brugge en Anderlecht zonder die ondersteuning doen. De reden is vrij simpel.

“We proberen ervoor te zorgen dat elke club over het hele seizoen in drie thuis- en drie uitwedstrijden over een videoref beschikt. En Club-Anderlecht paste om die reden niet in dat schema”, legt scheids­rechtersbaas Johan Verbist uit. “Wij kunnen er op dit moment geen rekening mee houden dat in elke ­belangrijke match een videoref moet zijn, want dan wordt de ­puzzel nog moeilijker. Het is al vrij ingewikkeld met die regel van de drie thuis- en uitwedstrijden.”