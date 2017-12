CLUBNIEUWS. Anderlecht zonder sterkhouder tegen Club, Europese topclub wil Genk-speler

Binnen vier dagen is het weer zover, dan spelen Club Brugge en Anderlecht de absolute topper in de Jupiler Pro League. Anderlecht zal het in Brugge wel moeten doen zonder zijn Franse middenvelder Adrien Trebel, die behoudens een mirakel niet fit raakt. Bij Racing Genk tellen ze al af naar het einde van de transferperiode nog voor die officieel begonnen is, want Sevilla aast op Sander Berge. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Zonder Trebel tegen Club

Behoudens een mirakel kan Anderlecht zondag in de topper tegen Club Brugge geen beroep doen op Adrien Trebel. Gisteren wezen onderzoeken en scans uit dat de Fransman vorig weekend tegen Charleroi een verrekking aan de kuit opliep, waardoor hij even moet rusten. Deze diagnose is wel een opluchting, want er werd aanvankelijk gevreesd voor een spierscheurtje waardoor Trebel weken aan de kant zou staan. Met een simpele verrekking is de kans groot dat de middenvelder voor Nieuwjaar nog in actie zal komen, maar hem snel oplappen voor de clash in Jan Breydel zal wellicht een te groot risico zijn.

Dat is toch een serieuze aderlating voor Anderlecht, want ­Trebel is een sleutelpion in het systeem van Vanhaezebrouck. Iemand als Gerkens kan die rol als aanjager wel een beetje overnemen.(jug)

ANTWERP. Stevige looptraining en krachtoefeningen

De Antwerp-kern werkte gisteren een stevige looptraining gevolgd door een sessie krachtoefeningen af. Buiten de geblesseerden was iedereen present. De ziekenboeg blijft anders goed gevuld op de Bosuil, waar Arslanagic, Sall, N’Diaye, Stojanovic en Ofosuhene voor de middag een bijkomend en specifiek oefenprogramma afwerkten.(stdr)

KV MECHELEN. Laatste thuismatch van 2017 loopt goed vol

Volgende woensdag trapt KV Mechelen om 20.30 uur zijn laatste thuismatch van 2017 af tegen Club. De tickets voor het duel gaan vlotjes de deur uit. Het staat nu al vast dat KV volgende week voor de zevende keer dit seizoen voor meer dan 12.000 toeschouwers zal spelen. Aangezien er geen combiregeling geldt, kan dat nog oplopen. Zowel de fanshop als de ticketshop werken in de eindejaarsperiode met aangepaste openingsuren.(thst)

LOKEREN. Overmeire weer fit, Maric moet training staken

De spelers kregen gisteren door de winterse omstandigheden een dagje vrij, waardoor ze vandaag wel trainen. De spelers die maandagavond normaal gezien de beloftewedstrijd moesten spelen, trainden gisteren wel. Overmeire werkte zonder problemen de training af en lijkt in aanmerking te komen voor de derby tegen Waasland-Beveren. Slecht nieuws was er voor Mijat Maric. Hij moest gisteren de training staken nadat hij opnieuw last ondervond.(whb)

RC GENK. Sevilla gaat opnieuw voor Berge

Sevilla, dat afgelopen zomer poogde om Sander Berge weg te lokken, laat de jonge Noor ondanks zijn spierblessure niet los. N’Zonzi ligt op ramkoers met coach Berizzo en mag voor 30 miljoen euro in januari richting Arsenal of Everton. Berge is zijn beoogde opvolger, maar de kans is klein dat Genk in januari spelers laat vertrekken. Naast de geschorste Aidoo ontbreekt Uronen, die blijft sukkelen met een voetblessure. Zhegrova (spierletsel) trainde niet en is onzeker. Het kan Trossard een basisplaats opleveren.(rco, mg)

STVV. Bezus één match geschorst

De Geschillencommissie heeft de speeldag schorsing en 400 euro boete die het Bondsparket vorderde voor de rode kaart van Roman Bezus tegen Zulte Waregem bevestigd. De Oekraïner mag zaterdagavond normaal gezien dus niet aantreden tegen Eupen. Tenzij STVV vandaag beslist dat het beroep aantekent. Jonathan Legear trainde gisteren niet mee met de groep in Sint-Truiden. Hij ondervond te veel hinder aan de lies en zal ook vandaag allicht nog apart blijven.(gus)

WAASLAND-BEVEREN. Moren niet fit voor bekerduel tegen Genk

Philippe Clement kan vanavond geen beroep doen op Valtteri Moren (foto) in de kwartfinale van de beker van België op het veld van RC Genk. De Finse centrale verdediger ondervindt nog steeds te veel last aan de rug, een blessure die hij opliep in de wedstrijd tegen Standard. Jens Cools is opnieuw fit en keert terug in de wedstrijdselectie.(whb)

ZULTE WAREGEM. Olayinka wordt klaargestoomd

Zulte Waregem stelt alles in het werk om Peter Olayinka klaar te stomen voor de komst van Antwerp aanstaande zondag. De Nigeriaanse spits kampte met een scheur in de laterale band van de knie nadat hij slecht neerkwam na een duel in het treffen met Vitesse. Olayinka miste acht matchen en zijn afwezigheid liet zich gevoelen. Sander Coopman (enkelverstuiking) traint vandaag niet mee met de groep. Het blijft afwachten of hij voor deze speeldag speelklaar zal zijn. (jcs)