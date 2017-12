Pro League buigt zich donderdag over een aantal hete hangijzers

Brussel - De leden van de raad van bestuur en de Algemene Vergadering van de Pro League krijgen donderdag tijdens hun respectievelijke zittingen een bomvolle agenda voorgeschoteld. Behalve de inkorting van de zomermercato staan ook de videoref, het recente voorstel van Club Brugge-manager Vincent Mannaert en een stemming van reglementen over huurcontracten van spelers op de planning.

Om 11u00 beginnen de leden van de raad van bestuur, onder wie Mannaert, aan hun vergadering. Eén van de thema’s is het voorstel van Club Brugge om de verdeelsleutel voor de tv-rechten te wijzigen, opdat clubs die spelers opgeleid in België opstellen een groter deel van de koek krijgen. Ook de voorstellen omtrent ‘Good Governance’ bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) van Michel Louwagie, die als bestuurslid zijn plan kan verdedigen, staan op de agenda. De manager van AA Gent zal onder meer pleiten voor een onafhankelijke leiding van de Belgische scheidsrechters. Momenteel valt die onder de bevoegdheid van de voetbalbond, die bevolkt is door heel wat clubmensen. Een beslissing wordt in deze dossiers nog niet verwacht. Ook over de inkorting van de transferperiode en de verlenging van het contract van Tickethour - dat een gestandaardiseerd ticketsysteem levert aan alle profclubs - moet nog gediscussieerd worden.

Het management van de Pro League zal de raad van bestuur informeren over de gesprekken met amateurvleugels ACFF en Voetbal Vlaanderen. De Vlaamse amateurs willen dat er op zondag tussen 14u00 en 18u00 geen wedstrijden van de Jupiler Pro League (1A) of de Proximus League (1B) meer georganiseerd worden. De Pro League hoopt dan weer de beloften van de profs vanaf het seizoen 2019-2020 te laten deelnemen aan de eerste en tweede amateurklasse, zodat jonge talenten een competitiever klimaat terugvinden in eigen land. Daarover wordt wellicht gestemd, zodat het later op de namiddag ter goedkeuring voorgelegd kan worden aan de leden van de Algemene Vergadering.

De raad van bestuur zal een principebeslissing nemen omtrent de vervanging van de U17 en U19 Elite Youth door een reeks U18 vanaf het seizoen 2018-2019. Ook over de integratie van de U21 van de profclubs in de hoogste amateurreeksen (vanaf 2019-2020) zal gestemd worden, net als over de uitbreiding van het intern reglement omtrent het (tijdelijk) stilleggen van wedstrijden of de uitsluiting van leden van de technische staf in de Beker van België. Dat laatste gebeurt na het turbulente bekerduel tussen RSC Anderlecht en Standard. KVC Westerlo moet zich dan weer verantwoorden voor de “biergooier” in de thuismatch tegen Union op 11 november. Er hangt de Kemphanen een boete van 10.000 euro boven het hoofd. Ten slotte zal de raad van bestuur wellicht ook het startschot geven voor een professionele e-sportcompetitie in België.

De Algemene Vergadering begint om 13u30 met een reeks financiële verplichtingen, waarna een nieuwe bondsregel omtrent huurcontracten tussen Belgische clubs op tafel ligt. Samengevat zal een speler niet tegen zijn moederclub mogen spelen, als die een deel van zijn loon uitbetaalt. Doet die dat niet, dan kan ze ook niet verhinderen dat een verhuurde speler tegen de moederclub opgesteld wordt.

Daarna komt de videoref aan bod. De Algemene Vergadering zal donderdagmiddag beslissen of er volgend seizoen nog gewerkt wordt met de Video Assistant Referee (VAR), mocht de FIFA het licht definitief op groen zetten. De IFAB evalueert de uitgevoerde testen in de verschillende competities in mei.

Er zal ook gestemd worden over een intern reglement voor de transfers van spelers onder zeventien jaar. De Pro League wil komaf maken met Belgische profclubs die jeugdspelers bij elkaar wegplukken. Ten slotte brengt de Algemene Vergadering ook zijn stem uit over de invoer van een officiële en verplichte Pro League-matchbal vanaf het seizoen 2020-2021.

Om 16u30 geeft CEO Pierre François een persconferentie om de verschillende dossiers en de genomen beslissingen toe te lichten.