Oude bekende Mbark Boussoufa beleeft hoogdagen en kijkt Ronaldo in de ogen op WK voor clubs: “Geweldig”

We waren hem eigenlijk al een beetje uit het oog verloren, maar in de herfst van zijn carrière beleeft Mbark Boussoufa (33) hoogdagen. Geplaatst voor het WK met Marokko en in de halve finales van het WK voor clubs tegen Real Madrid. “Het is geweldig”, zegt de ex-speler van Anderlecht en AA Gent aan De Telegraaf.

Al-Jazira neemt enkel deel aan het WK voor clubs omdat het de landskampioen is de Verenigde Arabische Emiraten, het gastland. Maar dankzij overwinningen tegen Auckland City en Urawa Red Diamonds staan Boussoufa en co in de halve finale, waar woensdag het grote Real Madrid wacht.

Boussoufa weet dat zijn team verrast en kijkt daarvoor naar zijn Nederlandse trainer Henk ten Cate. “Tegen Urawa, dat nu eenmaal meer kwaliteit heeft dan Al-Jazira, heeft hij het tactisch goed neergezet waardoor we in de counter steeds heel erg gevaarlijk konden zijn. Toen hij hier binnenkwam stond de club er slecht voor, maar inmiddels heeft hij de beker en de landstitel veroverd en staat hij in de halve finale van het WK. Knap. Zijn invloed op het team is groot.”

Nu volgt dus een clash met Cristiano Ronaldo en Real. “We zijn realistisch. Tegen Urawa waren onze kansen klein en nu zijn die nog kleiner. We spelen tegen een van de beste ploegen van de wereld en gaan ons stinkende best doen. Het is geweldig, vooral voor die jonge jongens hier, tegen zo’n grote club te mogen spelen.”

Boussoufa zullen we volgende zomer ook aan het werk zien op het Wereldkampioenschap in Rusland. Hij plaatste zich met Marokko voor de eindronde door onder andere het Ivoorkust van toenmalig bondscoach Marc Wilmots af te houden in de kwalificaties. Marokko werd uitgeloot in Groep B met tegenstanders Spanje, Portugal en Iran.