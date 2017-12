Duitse Mannschaft bereikt akkoord over spelerspremies bij WK-winst (en die liggen lager dan bij de Duivels)

Elke speler in de Duitse WK-selectie ontvangt een premie van 350.000 euro als de Mannschaft komende zomer in Rusland voor de tweede keer op rij de wereldtitel verovert, zo maakte de Duitse Voetbalbond (DFB) woensdag bekend. Dat is 50.000 euro meer dan drie jaar geleden in Brazilië, toen de spelers voor de wereldtitel 300.000 euro opstreken.

De Duitsers doen er best aan de kwartfinales te bereiken, voordien worden er immers geen premies toegekend. Een plaats bij de laatste acht levert 75.000 euro per speler op, kwalificatie voor de halve finales 125.000 euro. Een derde plaats is goed voor 150.000 euro, als verliezend finalist gaan de spelers elk met 200.000 euro huiswaarts.

“Duitsland voor de eerste keer in de geschiedenis aan twee wereldtitels op rij helpen, is voor onze spelers de belangrijkste uitdaging in Rusland”, verklaarde bondsvoorzitter Reinhard Grindel. “Een dergelijke unieke prestatie is zeker een speciale premie waard.” Enkel Italië (1934, 1938) en Brazilië (1958, 1962) konden in het verleden twee keer op rij het WK winnen.

Tussen de Rode Duivels en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is er sinds afgelopen zomer een principeakkoord omtrent de premies. Dat nieuwe akkoord moet de voor de spelers zeer lucratieve overeenkomst vervangen die in de aanloop naar het WK in 2014 tot stand kwam en nog door toenmalig CEO Steven Martens onderhandeld werd.

De hoge premies - naar verluidt tot zestig procent van de WK-inkomsten - brachten de bond financieel in slechte papieren en de huidige bondstop wilde de premies dan ook gevoelig verlagen. Op het WK zouden de premies ongeveer vijftien procent lager liggen. De premies van de Rode Duivels zouden prestatiegericht zijn, een speler die alle wedstrijden speelt zou bij WK-winst een half miljoen kunnen verdienen.