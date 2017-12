Manchester City zoekt noodgedwongen naar een nieuwe verdediger in januari: deze drie kunnen Kompany ‘vervangen’

Pep Guardiola wil dat Manchester City in januari uitkijkt naar een nieuwe verdediger. “Met Vincent Kompany vaak geblesseerd en John Stones vier à vijf weken out per seizoen, hebben we ­misschien wel een nieuwe verdediger nodig”, zei Guardiola dinsdag. Maar wie zijn de voornaamste kandidaten?

Foto: Photo News

Woensdagavond in Swansea beschikt de Spanjaard alleen over Nicolas Otamendi en Eliaquim Mangala als centrale verdedigers. Die situatie wil Guardiola in de toekomst vermijden en dus wordt er tijdens de wintertransferperiode gespeurd naar een nieuwe centrale verdediger. Daarvoor zijn een aantal kandidaten te vinden.

Jonny Evans (West Brom)

Zijn naam is waarschijnlijk de minst opvallende in deze lijst, maar Jonny Evans lijkt wel kandidaat nummer één om in januari richting het Etihad Stadium te trekken. De 29-jarige verdediger speelde ooit enkele maanden bij Antwerp en won drie keer de Premier League met Manchester United. Evans is aan zijn tweede seizoen bij West Brom bezig maar de Baggies bengelen onderin. Bovendien bood City afgelopen zomer al 20 miljoen voor de verdediger. West Brom weigerde dat toen.

Foto: EPA-EFE

Aymeric Laporte (Ahletic Bilbao)

Manchester City stond in juni van dit jaar op het punt om na Bernardo Silva al een tweede zomertransfer aan te kondigen met de komst van Aymeric Laporte. De Baskische Fransman was akkoord met de Citizens, die een transfersom van 43 miljoen euro hadden afgesproken met Bilbao. En toen draaide Laporte zijn kar. De 23-jarige verdediger staat nu mogelijk wel open voor een transfer, een akkoord met zijn club (momenteel pas veertiende in La Liga) zal Man City wel opnieuw vinden.

Foto: Photo News

Virgil van Dijk (Southampton)

Vorige zomer leek een toptransfer voor Virgil van Dijk wekenlang in de maak. De Nederlander zou zelfs een transferverzoek hebben ingediend bij Southampton, maar uiteindelijk bleef de 26-jarige verdediger gewoon bij de Saints. Southampton is niet meteen bezig aan een geweldig seizoen en Van Dijk blijft sowieso niet lang meer. Hij werd gelinkt aan alle Engelse topclubs, maar die schrokken van de vraagprijs van om en bij de 70 miljoen euro. Maar de nood is hoog bij City, dat bekend staat om zijn gigantische transfersommen voor verdedigers. Al lijkt Van Dijk de minst plausibele optie van de drie in deze lijst.

Een andere eventuele noodoplossing zou zijn om Jason Denayer terug te halen uit Turkije. De Rode Duivels speelt dit seizoen op huurbasis bij Galatasaray. Al wijst niets in de richting van een vervroegde terugkeer naar de Premier League. The Daily Mail kwam woensdag zelfs met het nieuws dat Anderlecht interesse zou hebben om Denayer te lenen. Al lijkt dat vooral een wild gerucht.

Nog namen die genoemd werden in de laatste maanden: Toby Alderweireld (Tottenham, maar onwaarschijnlijk wegens clubrivaliteit en blessure), Raphaël Varane (Real Madrid) en Clément Lenglet (Sevilla).