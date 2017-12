Ibrahimovic haalt nog eens uit naar Guardiola: “De meest onvolwassen trainer die ik ooit had”

Zlatan Ibrahimovic en Pep Guardiola zullen nooit meer vrienden worden. Het is geen geheim dat de periode van de Zweed bij Barcelona geen succes was mede door zijn slechte verstandhouding met Guardiola. In de nasleep van de Manchester Derby haalde Zlatan herinneringen op aan zijn periode in Spanje tussen 2009 en 2011, hij schetst een niet zo flaterend portret van zijn toenmalige coach. “De meest onvolwassen trainer die ik ooit had”, klonk het in een interview met Sky Italia.

“Het probleem was dat hij meteen een slecht beeld had van mij. Op mijn eerste dag vertelde hij mij dat spelers van Barcelona niet horen toe te komen op training in een dikke Ferrari of Porsche”, zo vertelt Zlatan Ibrahimovic aan het Italiaanse Sky. “Dat was de basis van onze problemen, maar als je een speler niet kent, kan je die toch niet beoordelen?”

Foto: BELGAIMAGE

“Onze slechte verstandhouding ging niet over voetbal. Hij was de meest onvolwassen trainer die ik ooit had. Als ik een kamer zou binnenwandelen, ging hij speciaal naar buiten. Als ik hem opzocht voor een gesprek, moest hij altijd ergens anders naartoe. Hij was niet de slechtste coach die ik ooit had, maar zeker wel de meest onvolwassen. Een echte man lost de problemen op”, klinkt het bij de Zweed.

Foto: Photo News

“Nochtans begon mijn periode bij Barcelona goed. Ik scoorde veel, maar daarna veranderden we van systeem. Ik ging met hem praten en zei dat hij ook spelers opofferde zodat Messi beter kon spelen, en hij zei dat hij mij begreep. Hij ging het probleem oplossen, zo zei hij. Maar de volgende drie matchen zat ik op de bank. Goed opgelost, dacht ik. Daarna sprak hij nooit meer met mij. Hij durfde me zelfs niet meer aankijken”, ziet Ibrahimovic zes jaar later de humor er wel van in.