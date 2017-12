Winterweer blijft aanhouden, dus worden deze wedstrijden afgelast

Door de winterse omstandigheden werd woensdag beslist om alle provinciale wedstrijden in Antwerpen af te gelasten. De eerste elftallen heren en vrouwen, de reserven en jeugd spelen niet tussen woensdag 13 en maandag 18 december. Vriendschappelijke matchen op kunstgras mogen wel afgewerkt worden. Over verdere afgelastingen is nog geen nieuws, bij extra informatie wordt deze pagina geüpdatet.