Dit jaar zocht u vooral Google af naar Eden Hazard… en zocht bijna niemand Anderlecht op

Zoals elk jaar lijst Google de meest gezochte (sport)termen van het voorbije jaar op. In de categorie Rode Duivels zochten de Belgen in 2017 vooral naar Eden Hazard, in de eigenste Jupiler Pro League wilden de internetgebruikers vooral weten hoe het met Club Brugge gesteld was. Opvallend: Anderlecht haalt de top tien niet van de meest opgezochte eersteklassers.

Meest trending Rode Duivels in 2017

Het mag duidelijk zijn wie de absolute ster is van deze generatie Duivels. Net als vorig jaar staat Eden Hazard autoritair op één. Onze nationale kapitein doet beter dan de speler die het voorbije jaar heel wat monden deed openvallen bij Napoli, Dries Mertens. De onvervalste toptransfer van Romelu Lukaku scoort hem een mooie derde plek in de lijst.

Eden Hazard

Dries Mertens

Romelu Lukaku

Kevin De Bruyne

Axel Witsel

Thibaut Courtois

Thomas Meunier

Radja Nainggolan

Leander Dendoncker

Michy Batshuayi

Meest trending Eerste Klasse-clubs in 2017

Waar is Anderlecht? De regerende landskampioen lijkt geen Google-zoekopdracht nodig te hebben om zijn faam te bewijzen. Club Brugge, de huidige nummer één in de stand prijkt ook bij Google op de hoogste plaats, net voor de trots van Luik. Gent en Genk staan op plaatsen drie en vier, maar klopt dat wel? Ligt dat niet aan een typfout die vele Googlers maken? De Kustploeg maakt dan weer haar ambities waar met een plek in de top zes.

1. Club Brugge KV S

2. Standard Liège

3. KAA Gent

4. KRC Genk

5. KV Oostende

6. SV Zulte Waregem

7. KV Mechelen

8. R Charleroi SC

9. Sint Truidense VV

10. KSC Lokeren