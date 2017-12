Vanderhaeghe over ontslag bij KV Oostende: “Had andere assistent gewild als ik dit geweten had”

Yves Vanderhaeghe heeft voor het eerst gepraat over zijn ontslag bij KV Oostende. De huidige coach van AA Gent had het daarbij ook over de belofte die KV Oostende aan zijn toenmalige assistent Adnan Custovic gemaakt had - dat die zijn kans zou krijgen mochten KVO en Vanderhaeghe uiteengaan. “Misschien best dat ik dat vooraf niet wist, anders had ik een andere assistent gevraagd”, zei hij in Sport/Voetbalmagazine.

Vanderhaeghe vertelde aan het magazine dat hij het verhaal gehoord heeft dat Adnan Custovic, zijn assistent bij KV Oostende, bij zijn contractverlenging van afgelopen zomer de garantie kreeg dat hij hem zou mogen opvolgen. Dat gebeurde midden september al, toen Vanderhaeghe op straat gezet werd bij de kustploeg na een 1 op 21.

“Misschien best dat ik vooraf niet wist dat hem beloofd was dat hij me zou mogen opvolgen, anders had ik om een andere assistent gevraagd”, reageerde Vanderhaeghe. “De ene zijn dood is de ander zijn brood, hé. Of het dan zo hard gespeeld wordt tegenwoordig? Ja hoor”, zinspeelde hij dat zijn assistent aan zijn poten heeft gezaagd.

Foto: Isosport

Vanderhaeghe kwam ook terug op de woorden van Custovic, die zei dat hij hoopte vrienden te kunnen blijven. “Blijkbaar twijfelt hij aan onze vriendschap, nadat we drie jaar fantastisch samenwerkten. Misschien zegt dat voldoende.”

Nadat Custovic overnam als hoofdtrainer bij KV Oostende loodste hij de Kustboys van de laatste naar de twaalfde plaats. Vanderhaeghe werd niet lang na zijn ontslag aangesteld als coach van AA Gent, die hij sindsdien vanuit de rechterkolom naar de vierde plaats wist te verheffen.