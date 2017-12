Kwartfinale beker Club Brugge-Charleroi van vanavond afgelast

De kwartfinale van de Beker van België tussen Club Brugge en Charleroi die gepland stond voor vanavond 20u45 is uitgesteld naar dinsdag 16 januari. De wedstrijd werd in laatste instantie afgelast omdat het veld onbespeelbaar is door het slechte weer. Club Brugge roept zijn fans op niet naar het stadion te komen.

Het nieuws dat de wedstrijd niet gespeeld zal worden volgde pas iets voor zeven uur, minder dan twee uur voor het tijdstip waarop de wedstrijd eigenlijk aftrapt had moeten worden. Daardoor waren al veel fans onderweg naar het stadion toen scheidsrechter Jonathan Lardot het veld afkeurde. Club Brugge roept zijn fans op niet naar het stadion af te zakken. Tickets blijven geldig als de wedstrijd op dinsdag 16 januari ingehaald wordt.

Het veld in Brugge is onbespeelbaar door de zware regenval in combinatie met de sneeuw van de voorbije dagen. Op het moment dat Lardot besloot de wedstrijd niet te laten doorgaan, was het net weer verschrikkelijk beginnen regenen boven het Jan Breydelstadion.

Bij Club Brugge vonden ze afgelopen weekend al dat hun wedstrijd tegen Lokeren afgelast had moeten worden omdat het veld niet bespeelbaar was. Met de topper tegen Anderlecht in het vooruitzicht lijkt het later spelen van de kwartfinale echter geen slecht nieuws voor blauw-zwart.