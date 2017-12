Uitgerekend Bale beslist behekste halve finale WK voor clubs: Superman in doel en klucht door wel heel laat afgekeurde goal

De halve finale van het WK voor clubs tussen Real Madrid en Al Jazira op woensdagavond groeide uit tot een waar spektakelstuk. Een match die soms wel behekst leek. Alleen in de eerste tien minuten al door de serie onwaarschijnlijke reddingen van Al Jazira-doelman Ali Khaseif, die geholpen door lat en paal op miraculeuze wijze Real van een goal hield. Maar daarna ook doordat een doelpunt van Mbark Boussoufa voor Al Jazira pas na drie minuten afgekeurd werd door de videoref. Op dat moment was zelfs al afgetrapt en stonden de spelers al aan de overkant van het veld...

Voor de ogen van de wereld begon Real Madrid in sneltreinvaart, vastbesloten om dat varkentje eens snel even te wassen tegen het veel zwakkere Al Jazira. Dat gaf kansen weg bij de vleet, maar één man hield Real eigenhandig van de voorsprong: doelman Ali Khaseif. Hij pakte een achterwaartse kopbal van Ronaldo, sloeg een minuut later een inzet van CR7 met een ultieme reflex bovenop de deklat en tikte nog een minuutje later een spijkerhard afstandsschot van Luka Modric op de paal. Even later liet Ronaldo nog een wenkende kans liggen… en dan hebben we het enkel nog maar over de eerste tien minuten.

Ook daarna bleef Superman Khaseif een hoofdrol spelen. Hij haalde een kopbal van Benzema en een trap van Modric uit de hoek. De doelman van Al Jazira zou de eerste helft afsluiten met een onwaarschijnlijke acht saves op zijn conto. En Real? Dat bleef de ongelofelijke missers opstapelen. Benzema kon vanop amper een metertje van doel koppen, maar miste.

Geen goal, goal, toch geen goal

En toen Real dan toch erin slaagde om te scoren, werd de goal afgekeurd, tot tweemaal toe zelfs. Eerst voor een fout van Cristiano Ronaldo, daarna omdat Casemiro geduwd zou hebben toen hij die langverwachte 1-0 erin kopte. En toen werd het nog wat straffer: de ref keurde de goal eerst af, besloot na communicatie met de videoref het doelpunt toch goed te keuren en ging uiteindelijk toch zelf maar een kijkje nemen… om de goal dan toch weer af te keuren. Ongezien.

Het werd nog wat straffer. Al Jazira kwam eruit, ex-Anderlechtenaar Mbark Boussoufa stuurde Romarinho het straatje in en die bleef koel: zowaar 0-1 bij de rust, terwijl Real Madrid toen al 17 (!) schoten op doel telde. Amper twee minuten na rust ging het ongelofelijke verhaal gewoon door. Boussoufa wist op een nieuwe counter waarbij heel Real uit positie liep de 0-2 te maken. Grote ogen bij iedereen die het wereldvoetbal volgde. Maar daar stopte het niet. Er werd opnieuw afgetrapt, het spel ging naar de overkant en… het doelpunt van Boussoufa werd alsnog afgekeurd. Op aangeven van de videoref, en terecht. Maar wel drie (!) minuten nadat het doelpunt gevallen was.

Uitgerekend Bale bevrijdt Real

In dezelfde minuut moest wonderkeeper Khaseif geblesseerd vervangen worden. De genadeslag voor Al Jazira, zo bleek, want zijn vervanger Khalid Saif Saif Al Sannani moest zich al meteen omdraaien op een inzet van Cristiano Ronaldo: 1-1. Daarna bleef Real pech hebben bij de afwerking - Karim Benzema trapte twee keer op enkele minuten tijd op de paal.

Tien minuten voor tijd lukte het toch voor de Koninklijke, en het was zowaar Gareth Bale die het deed. De Welshman mocht nog eens meedoen nadat hij even uit beeld was verdwenen door een slepende kuitblessure en scoorde de 2-1. Oververdiend, maar wat een scenario.