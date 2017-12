Late afgelasting Club Brugge-Charleroi zorgt voor commotie: “Met Pro League bekijken wat we hieraan kunnen doen”

De late afgelasting van de bekermatch tussen Club Brugge en Charleroi van woensdagavond zorgde voor aardig wat commotie. Veel fans en de bezoekers van Charleroi moesten het halve land doorkruisen voor een wedstrijd die uiteindelijk niet gespeeld werd. “Morgen gaan we op de Algemene Vergadering van de Pro League bekijken of we hier wat aan kunnen doen”, reageerde Charleroi-manager Mehdi Bayat.

Vooral aan de andere kant van de taalgrens stootte de late afgelasting van de kwartfinale in de beker tussen Club Brugge en Charleroi op heel wat commotie. De beslissing werd pas rond 19 uur genomen, terwijl de aftrap voorzien was om 20u45. Daardoor had de hele delegatie van Charleroi de verplaatsing al gemaakt en waren veel fans van beide teams al vertrokken naar het stadion.

“Nochtans waren we speciaal eerder naar het stadion gekomen om vast te stellen hoe het veld eraan toe was”, reageerde scheidsrechter Jonathan Lardot, die de de beslissing nam de wedstrijd uit te stellen door de hevige regenval. “In een ideale wereld hadden we dat natuurlijk eerder kunnen laten weten, maar ik kan ook niet voorspellen wanneer het gaat regenen. Ik ben geen weerman. Club Brugge en Charleroi reageerden allebei ook positief op de beslissing om over te gaan tot een afgelasting.”

Bayat: “Bekijken of het technisch mogelijk is dit eerder te laten doen”

Charleroi-manager Mehdi Bayat kondigde wel aan dat daar donderdag op de Algemene Vergadering van de Pro League over gepraat zal worden. “Ik heb er net ook al met Vincent Mannaert, de manager van Club Brugge over gesproken. Morgen staat toch een Algemene Vergadering op het programma, daar kunnen we nadenken of we dit in de toekomst niet beter kunnen oplossen.”

Bayat denkt dat de technologie misschien soelaas kan brengen. “Het probleem is dat de scheidsrechter natuurlijk ook geen glazen bol heeft en dat we in een land leven waar het driehonderd dagen per jaar regent. Maar we kunnen wel bekijken of het technisch mogelijk is het werk van de scheidsrechter eerder te doen. Zo zouden we op tijd kunnen weten dat een wedstrijd niet gespeeld kan worden en kunnen we die overbodige verplaatsingen meteen ook vermijden.”