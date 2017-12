Odjidja kan naar Portugese topclub en “onveilig” Athene achter zich laten

Het Portugese Sporting Club uit Lissabon wil een inspanning doen om Vadis Odjidja in januari weg te halen bij Olympiakos. De middenvelder is op zoek naar een oplossing, omdat hij zich met zijn gezin niet meer veilig voelt in Athene.

Vorige maand werd hij het slachtoffer van een inbraak waarbij cash en juwelen verdwenen. Odjidja tekende afgelopen zomer voor drie jaar bij de Griekse kampioen en Sporting zal dus met een transfersom over de brug moeten komen. Maar naar verluidt is coach Jorge Jesus erg te spreken over de polyvalente middenvelder en wilde hij hem al halen toen hij nog bij Legia Warschau voetbalde.