Montréal reageert op de ontsteltenis van Laurent Ciman en fans na omstreden transfer

Nadat Montréal Impact Laurent Ciman (32) in een ruiloperatie met Raitala en Edwards zomaar heeft verpatst aan Los Angeles FC, zonder medeweten van de Rode Duivel – dat kan in de MLS –, heeft de club bij monde van TD Rémi Garde gereageerd op de ontsteltenis van Ciman en de fans.

“Het is niet zo dat wij Ciman naar LA hebben geduwd. Het is puur een sportieve keuze, van een gebrek aan respect voor Laurent is geen sprake.”

Wat het familiale aspect betreft – Laurent trok naar Montréal voor de zorg ginder voor zijn autistische dochtertje Nina –, liet LAFC, opgetogen over de komst van de Rode Duivel, alvast weten dat uitstekend voor de familie zal worden gezorgd. “Zodat Laurent bij ons zijn beste niveau terugvindt.”

Diana Saiu, de vrouw van Ciman, lijkt alvast haar eerste ontgoocheling te hebben doorgeslikt. Ze tweette: “We kunnen nu alleen maar hopen dat de Californische zon zal schijnen op ons.”