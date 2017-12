In plaats van Eurostadion wil bouwgroep het Koning Boudewijn-stadion renoveren én betalen

Nu België het EK 2020 misloopt en het Eurostadion er niet lijkt te komen, wordt er weer geroepen om het Koning Boudewijnstadion te renoveren. Bouwgroep Besix, sinds vorige maand een grote sponsor van de voetbalbond, is daarvoor kandidaat.

“We hebben al een voorstel voor een facelift gedaan aan de stad Brussel”, zegt Johan Beerlandt, voorzitter van de groep. “We gaan voor 50.000 plaatsen, netto 45.000, met loges en behoud van de piste, voor de Memorial. Bij de voetbalbond zijn ze ons plan genegen, want voor de Nations League willen ze snel een UEFA-conform stadion. Als alles goed gaat, kunnen de werken eind 2019 klaar zijn.” De vraag is: wie gaat dat betalen? “Wijzelf. Het kan voor minder dan 200 miljoen euro en we kunnen het 100 procent financieren. Om het stadion dan mee te exploiteren.”

Voorlopig is er bij de stad Brussel en het Brussels Gewest, dat 1,25 miljoen euro verloor aan de EK-kandidatuur, echter geen draagvlak. Zij hopen nog op het Eurostadion op Parking C, desnoods met een nieuw dossier. Hoewel Besix destijds net als concurrent Ghelamco daar wou bouwen, wil het nu enkel met het Koning Boudewijnstadion aan de slag. “En onze renovatie is compatibel met het Neo-project op de Heizel, waar we zelf in betrokken zijn. Unibail, onze bouwpartner voor Neo, is ook positief. We blijven hier dus voor ijveren.”

Geen bod op Anderlecht

Beerlandt, aandeelhouder van Anderlecht, werd ook genoemd als kandidaat-overnemer van paars-wit. De kleine aandeelhouders hoopten dat hij met een groep investeerders een front zou vormen tegen Ghelamco-baas Paul Gheysens. “Maar ikzelf noch een groep rond mij doet een bod”, zegt Beerlandt. “Of dat eerst wél een optie was? Dat laat ik in het midden.”