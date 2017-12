Akkoord eindelijk in de maak: beloftenploegen treden binnenkort aan in amateurreeksen

Een akkoord is in de maak om de beloftenploegen van de Pro League vanaf het seizoen 2019-20 in de hoogste amateurreeksen te laten spelen. Zo komen er duels als Eendracht Aalst-Anderlecht B en FC Knokke-Club Brugge B. In ruil gaan de profclubs ermee akkoord niet langer te voetballen op zondagnamiddag tussen 14.30 en 16 uur.