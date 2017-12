Meunier mag nog eens meedoen bij PSG en demonstreert zijn kunnen met twee assists

Thomas Meunier heeft in de Franse beker nog eens mogen opdraven voor PSG op bezoek bij Strasbourg. De Rode Duivel maakte indruk met twee assists die er kwamen na enkele van zijn typische rushes op rechts. Hij hielp de Parijzenaars zo zich te kwalificeren voor de kwartfinales: 2-4.

Meunier maakte na rust het verschil voor PSG door slim door de buitenspelval te glippen en Dani Alves,nota bene zijn concurrent op de backpositie, de 1-3 voor te schotelen. Even later ging hij na een knap één-tweetje met de Argentijnse youngster Giovani Lo Celso op en over zijn man. Oog in oog met de doelman legde hij nog eens breed, deze keer mocht Julian Draxler het afmaken.

Tweede assist van @ThomMills en Julian Draxler maakt het af: 1-4! ?????? #RCSAPSG pic.twitter.com/TkQdIubxK1 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 13 december 2017

De Rode Duivel was zo cruciaal in de zege van PSG bij Strasbourg. In de eerste helft hadden een eigen doelpunt van Yoann Salmier en een goal van Angel Di Maria de hoofdstedelingen op rozen gezet, maar de thuisploeg was door een goal van Jeremy Grimm terug in de match gekomen. Na de dubbele assist van Meunier was het echter over and out voor de thuisploeg. Helemaal in het slot kon Jeremy Blayac de eer alsnog redden.

PSG gunde enkele grote namen rust. Zo zat Neymar niet in de selectie nadat hij om privéredenen naar Brazilië was gereisd en startte Kylian Mbappé op de bank.