CLUBNIEUWS. Uitgeleende spits heeft heimwee naar Anderlecht, slecht nieuws voor Lokeren

Sylvère Ganvoula (21), de spits die door Anderlecht wordt verhuurd aan KV Mechelen, wil al in januari terugkeren naar zijn moederclub. Al uw clubnieuws.

KV MECHELEN/ ANDERLECHT

Sylvère Ganvoula (21), de spits die door Anderlecht wordt verhuurd aan KV Mechelen, wil al in januari terugkeren naar zijn moederclub. Ganvoula voelt zich niet goed in zijn vel bij Malinwa, waar hij nog maar negen matchen mocht meedoen en slechts goed was voor één assist. Zeker sinds de komst van Aleksandar Jankovic als coach slonken zijn speelminuten nog meer.

Zijn management probeert Ganvoula wel nog op andere gedachten te brengen, want de man uit Congo-Brazzaville speelde dit seizoen al voor twee clubs – Anderlecht en KV Mechelen – en kan in de winterstop dus niet nog eens uitgeleend worden. Het is verboden om in één seizoen voor drie verschillende clubs uit te komen. Ganvoula kan dus alleen terugkeren naar Anderlecht, maar omdat ze daar volop speuren naar een nieuwe spits, zal hij er wellicht ook niet veel spelen.

Sowah out tot februari na operatie buikspieren

Anderlecht gaat nog een tijdje niet kunnen rekenen op zijn jonge Ghanese rechtsachter Emmanuel Sowah. De 19-jarige Sowah werd maandag geopereerd aan zijn buikspieren en zal pas in januari de trainingen kunnen hervatten. Vanaf februari zou hij opnieuw inzetbaar kunnen zijn. Sowah sukkelde al sinds september met last aan de adductoren/buikspieren. Omdat het probleem niet opgelost geraakte, werd er gekozen voor een operatieve ingreep. Sowah hoopte in de wintermercato een uitleenbeurt te versieren, maar lijkt die wens nu te mogen opbergen. Het Ghanese talent werd in de zomer van 2016 definitief overgenomen van Dreams FC en kwam vorig seizoen in totaal veertien keer in actie. Dit seizoen bleven zijn speelkansen beperkt tot één optreden in de competitie.

LOKEREN

Tegenvaller voor Mijat Maric. De Zwitserse verdediger kampt met een stressfactuur op het bekken, waardoor hij vier tot zes weken aan de kant staat. Na Nieuwjaar mag Maric de trainingen hervatten. De revalidatie van Marko Miric verloopt voorspoedig. De flankaanvaller mag volgende week de looptraining hervatten. Bob Straetman traint net als Killian Overmeire weer mee.

ANTWERP

Antwerp-middenvelder Mamoutou N’Diaye, die voor de twee keer dit seizoen met een ernstig kuitletsel sukkelde, heeft gisteren zoals voorzien eindelijk opnieuw aangepikt bij de groep. Of de Malinese international snel wedstrijdfit zal zijn, is een andere vraag. De geblesseerden Arslanagic, Sall, Oulare, Ofosuhene en Stojanovic trainden gewoon weer apart bij de kinesisten, die hen ook nog intensieve behandeling gaven. De grote groep werkte een training af op het kunstgrasveld achter het Bosuilstadion.

KV KORTRIJK

Youcef Attal is weer fit. De rechtsachter scheurde iets meer dan een maand geleden zijn meniscus, maar traint opnieuw voluit mee. Attal komt in aanmerking voor KV Mechelen. Het is nog afwachten of hij erbij zal zijn, want de Algerijn speelde nog geen minuut sinds zijn blessure en kampt dus met een gebrek aan ritme.

STVV

Naast de revaliderende Cris-tian Ceballos en Sascha Kotysch bleven Legear, Bezus (foto) en Acolatse gisteren binnen. Bezus is sowieso geschorst tegen Eupen. De Geschillencommissie bevestigde eerder deze week de straf van één speeldag schorsing die het Bondsparket voorstelde, STVV gaat niet in beroep. De Oekraïner mist dus de verplaatsing naar de Kehrweg. Jonathan Legear (lies) raakt allicht tijdig fit voor zaterdag.

ZULTE WAREGEM

Het gaat de goede richting uit voor Peter Olayinka (knie) en Gertjan De Mets (knie). De spits en de middenvelder trainden gisteren met de groep mee. Of de twee fit zullen geraken voor de komst van Antwerp is nog niet helemaal duidelijk. Sander Coopman, die afgelopen speeldag een verstuiking aan de enkel opliep, werkte een individuele sessie af. Voorts blijven Oldrup Jensen (knie) en Timothy Derijck (knie) out.