Independiente wint Copa Sudamericana voor de tweede keer

De Argentijnse topclub Independiente heeft woensdag voor de tweede keer in de geschiedenis de Copa Sudamericana gewonnen, dat is de Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League.

In de terugwedstrijd van de finale dwong de club uit Avellaneda, in de buurt van hoofdstad Buenos Aires, een 1-1 gelijkspel af op bezoek bij het Braziliaanse Flamengo en dat volstond voor de beker na de 2-1 thuiszege uit de heenwedstrijd. In een volgepakt Maracanastadion in Rio de Janeiro zag het er nochtans goed uit voor de thuisploeg toen Lucas Paqueta na 29 minuten de score opende, tien minuten later zorgde Ezequiel Barco echter al van op de stip voor de gelijkmaker, meteen ook de eindstand. Geen eerste internationale titel in achttien jaar dus voor het Flamengo van gewezen superster Diego en toekomstig Real Madrid-speler Vinicius Junior. Paolo Guerrero was er door een dopingschorsing niet bij. Voor Independiente was het na 2010 de tweede Copa Sudamericana.

Dankzij de eindzege krijgen ze een ticket voor de groepsfase van de Copa Libertadores, vergelijkbaar met de UEFA Champions League, en spelen ze om de Recopa Sudamericana (de continentale Supercup) tegen het Braziliaanse Gremio. Dat won dit jaar de Copa Libertadores.

Foto: Photo News

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP