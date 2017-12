Interesse van Chelsea… maar Leon Bailey mag niet weg bij Leverkusen

Na een inloopperiode in de terugronde van vorig seizoen speelt Leon Bailey momenteel de pannen van het pak bij Bayer Leverkusen in de Duitse Bundesliga. Volgens heel wat waarnemers is de voormalige Genkenaar een van de beste spelers van de heenronde en dat levert natuurlijk heel wat belangstelling van topclubs op, zo zou Chelsea geïnteresseerd zijn in de twintigjarige Jamaicaan. “Van een transfer is echter geen sprake”, probeert Leverkusen-manager Jonas Boldt de clubs op afstand te houden.

Met vijf doelpunten en evenveel assists in veertien wedstrijden is de winger dit seizoen een sensatie in Duitsland. “Hij is een echt wapen voor ons”, vertelde zijn coach Heiko Herrlich en ook voor sportdirecteur Rudi Völler is de transfer een schot in de roos. “Zijn voetbal is verfrissend. Daarnaast is het opmerkelijk dat hij voor zo’n type speler te zijn, niet egoïstisch is. Hij werkt altijd in de eerste plaats voor de ploeg.”

Bailey kwam nog maar begin dit jaar voor twaalf miljoen euro over van Racing Genk en ligt in Leverkusen nog tot medio 2022 onder contract. Chelsea zou echter een bod van 23 miljoen euro voorbereiden.