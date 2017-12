Toptalent van AC Milan barst in tranen uit na nieuwe uithaal van de eigen fans: “Parasiet!”

Gianluigi Donnarumma was woensdagavond in de bekerwedstrijd tegen Verona andermaal het mikpunt van de AC Milan-supporters. Zij verwijten het 18-jarige toptalent dat hij op een vertrek aast, maar daar is volgens de sportief directeur van de club geen sprake van.

Donnarumma kwam afgelopen zomer onder vuur te liggen bij de fans van de Rossoneri omdat hij wekenlang weigerde zijn contract te verlengen. Uiteindelijk tekende hij bij tot 2021, maar in de Italiaanse media verschenen de afgelopen dagen nieuwe berichten over een mogelijk vertrek van de talentvolle keeper. De Milan-fans uitten daarover hun ongenoegen door Donnarumma tegen Verona uit te fluiten. De fans hadden ook een spandoek mee waarop stond: “Zes miljoen per jaar, morele aanvallen en je bent een parasiet. Vertrek nu, ons geduld is helemaal op.” De kritiek van de fans kwam blijkbaar hard aan bij Donnarumma, die in tranen zou uitgebarsten zijn. Voor de wedstrijd moest Leonardo Bonucci hem oppeppen:

Na de wedstrijd, die Milan met 3-0 won, nam de sportief directeur van de club Massimiliano Mirabelli het op voor de doelman. Hij stak tegelijk een beschuldigende vinger uit naar de makelaar van de speler, Mino Raiola. “Gigio heeft nooit gezegd dat hij wil vertrekken. Hij heeft zijn contract verlengd tot 2021”, stelde Mirabelli tegenover Milan TV. “Iemand probeert iets in gang te zetten, maar wij zullen altijd waken over de belangen van Milan op elk vlak.”

Donnarumma is een jeugdproduct van Milan. Hij was amper 16 toen hij debuteerde in het eerste elftal en verzamelde inmiddels vier caps voor de nationale ploeg.