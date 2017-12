Anderlecht met het mes op de keel naar Brugge, Charleroi kan als derde hond een goede zaak doen

Brussel - Zondagnamiddag (14u30) staat in het Brugse Jan Breydelstadion de topper tussen competitieleider Club Brugge en landskampioen RSC Anderlecht op het programma op de negentiende speeldag in de Jupiler Pro League.

Paars-wit liep zondagavond in het Astridpark tegen Charleroi reeds tegen zijn vierde competitienederlaag van het seizoen aan en werd zo in de stand opnieuw teruggeslagen tot op tien punten van de Brugse leider, die in eigen huis foutloos is en met vertrouwen toeleeft naar de topper. Maar de Brusselaars kunnen onder Hein Vanhaezebrouck buitenshuis betere statistieken voorleggen dan voor eigen publiek, zo werd er iets meer dan een week geleden in de Champions League nog gewonnen op bezoek bij Celtic (0-1). Een nederlaag in het zespuntenduel zonder videoref tegen Club moeten de Brusselaars absoluut vermijden. In dat geval komt de kloof tussen beide teams op elf speeldagen voor het einde van de reguliere competitie op dertien punten te staan en is een tweede landstitel op rij ver weg voor de Belgische recordkampioen.

Nummer twee in de stand Charleroi kan zondagavond (18u) een goede zaak doen na het rechtstreekse duel tussen de overige twee teams in de top drie. Dan moeten de Karolo’s van succescoach Felice Mazzu op Mambourg wel voorbij Racing Genk zien te geraken. De Genkenaars hebben nog steeds geen opvolger voor de ontslagen Albert Stuivenberg. Met Jos Daerden voorlopig op de bank kunnen ze zich wel optrekken aan hun kwalificatie voor de halve finales van de Beker van België, na een penaltythriller in Beveren. In de competitie hebben de Genkenaars de punten dringend nodig als ze voor het tweede jaar op rij Play-off II willen vermijden. Met een duel tussen Zulte Waregem en revelatie Antwerp wordt zondagavond (20u30) de negentiende speeldag afgesloten.

Zaterdagavond (18u00) wordt het uitkijken naar het duel tussen Standard en AA Gent, met de Rouches die het in eigen huis altijd lastig hebben met Gent. Bij de Buffalo’s moeten ze overigens alles op de competitie zetten na de uitschakeling in de Beker. Zaterdagavond staan ook nog Eupen - STVV, Kortrijk - KV Mechelen en de Wasico met Lokeren - Waasland-Beveren op het programma. De speeldag wordt vrijdagavond geopend met het treffen tussen Moeskroen, op zoek naar zijn eerste zege sinds de achtste speeldag, en KV Oostende.