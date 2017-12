Fedasil en Belgische voetbalfederaties werken samen om integratie te vergemakkelijken

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), haar vleugels ACFF en Voetbal Vlaanderen en de Pro League slaan met Fedasil de handen in elkaar om de integratie van vluchtelingen en asielzoekers in onze maatschappij vlotter te laten verlopen. Met het project ‘Iedereen op het veld’ gebruiken ze voetbal als hefboom om de migratieproblemen aan te pakken. “Voetbal zorgt voor ontmoeting en dat kan de diversiteit overbruggen”, zei projectcoördinator Hedeli Sassi donderdag op een conferentiedag in Brussel.

“Iedereen heeft het recht om voetbal te spelen”, opende Koen De Brabander, CEO van de KBVB, de conferentie. “Voor de meeste mensen is dat een evidentie. Maar er zijn ook mensen die naar ons land vluchten wegens moeilijke omstandigheden in eigen land, voor hen blijkt dat een veel groter probleem. De KBVB heeft er zich toe verbonden om door middel van begeleiding en ondersteuning te zorgen dat vluchtelingen en asielzoekers onder de best mogelijke omstandigheden hun favoriete sport kunnen beoefenen. Op dat vlak hebben we al heel belangrijke stappen gezet. Deze conferentie is niet het einde, maar juist het begin van dat verhaal.”

‘Iedereen op het veld’ telt vijf grote pijlers. De KBVB wil clubs helpen met de administratieve rompslomp die gepaard gaat met de aansluitingen en de verzekeringen van asielzoekers en vluchtelingen. Daarnaast biedt de KBVB ondersteuning aan de negentien erkende pilootclubs. “Er zijn nog negen aanvragen binnengekomen”, bevestigde Sassi. Een derde pijler is de aandacht vestigen op vrijwilligerswerk. Asielzoekers en vluchtelingen kunnen behalve speler ook scheidsrechter, steward, trainer of materiaalverantwoordelijke worden binnen een club. “Heel weinig clubs hadden daar al aan gedacht”, aldus Sassi. Ten slotte wil de KBVB drempelverlagend werken en de ‘best practices’ delen.

Het project wordt financieel gedragen door Fedasil. “In 2015 werd Europa en ook België geconfronteerd met de belangrijkste migratiestromen sinds Wereldoorlog II. We zijn in die periode gestegen van 16.000 naar 35.000 aanvragen voor opvangplaatsen. Dat zette ons voor heel wat operationele uitdagingen. In de transitieperiode van onze doelgroep was het de taak van Fedasil om de vluchtelingen en asielzoekers na hun aankomst te helpen om maximaal te integreren. Binnen de huidige staatsstructuren is dat geen evidentie. Daarvoor moeten heel veel verschillende actoren met elkaar samenwerken. Fedasil probeert daar bruggen te bouwen”, zei Michael Kegels van Fedasil, dat in dat kader aan protocolakkoorden werkt met onder andere Actiris, VDAB en Forem. “De primaire voorwaarde voor integratie is dat mensen samen dingen doen. Verenigingen moeten daarom drempelverlagend werken. Zodra mensen elkaar leren kennen, verloopt de integratie vlotter. Daar is het project ‘Iedereen op het veld’ een schoolvoorbeeld van. Het beantwoordt exact aan wat Fedasil voor ogen heeft. We hebben met de KBVB een uitstekende maatschappelijke partner gevonden om ondersteuning te verlenen, informatie te bieden en drempels te verlagen.”

“Als grootste sportfederatie van Vlaanderen willen we het goede maatschappelijke voorbeeld geven. We bieden voetbal aan van a tot z, dus ook voor de a van asielzoeker en de v van vluchteling. Voetbal Vlaanderen zal dan ook een blijvende bijdrage leveren aan het project”, zei secretaris-generaal Benny Mazur. “Het doel moet zijn om de volledige integratie mogelijk te maken. Geen enkele euro mag het ‘shotten’ in de weg staan. We horen zo laagdrempelig mogelijk te zijn dat er nergens nog een belemmering is om te voetballen.” Later op de conferentiedag staan er heel veel getuigenissen en projectvoorstellingen op het programma.