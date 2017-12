IFAB erkent moeilijke start van systeem met videoref

De introductie van de videoref op de voetbalvelden levert heel wat stof tot discussie op. De IFAB, het internationaal orgaan dat de spelregels in het voetbal beheert, erkent dat het systeem met kinderziekten kampt maar vraagt om meer tijd.

“Het belangrijkste probleem in de landen die de VAR testen, is dat men nog niet goed weet wanneer de videoassistent precies mag ingrijpen”, zegt IFAB-secretaris Lukas Brud donderdag in het Duitse blad Kicker. “We proberen iets helemaal nieuw. Aangezien geen enkele scheidsrechter een fout wil maken, verkiezen zij de videoref liever een keer te veel dan een keer te weinig te raadplegen. We moeten werken aan een internationale harmonisatie. Het is een kwestie van opleiding en ervaring.”

In Duitsland, net als België een land waar de VAR wordt ingeschakeld, zijn de polemieken schering en inslag. Niettemin overheerst er het gevoel dat het systeem moet worden verbeterd maar niet afgeschaft. Volgens Brud is een belangrijk probleem dat toeschouwers sommige beslissingen niet begrijpen omdat ze onvoldoende zicht hebben op de videobeelden. “Op dat vlak gaan we een kleine wijziging toestaan en voortaan gecontesteerde fases op grote schermen tonen”, legt de IFAB-topman uit.

De IFAB geeft het systeem met de videoref voorlopig het voordeel van de twijfel en zal “ondanks de stevige kritieken” de testfase dus verderzetten.