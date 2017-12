Servisch derby loopt uit de hand, fans Rode Ster krijgen rake klappen

Je hebt derby’s en je hebt de wedstrijden tussen Partizan en Rode Ster Belgrado. Woensdagavond was het weer zover en de wedstrijd ontaardde eens te meer in een ongeziene knokpartij waarbij vooral de fans van Rode Ster moesten incasseren.

Het stadsduel tussen Partizan en Rode Ster Belgrado is altijd een geladen wedstrijd maar woensdagavond gingen na afloop van de wedstrijd de poppen pas echt aan het dansen. De thuisfans konden de late gelijkmaker van Boakye - juist, de door Anderlecht gegeerde spits van Rode Ster - maar matig appreciëren, in tegenstelling tot de hooligans van Rode Ster. Enkele fans van Rode Ster, die volgens de ordediensten tickets hadden bemachtigd voor het thuisvak, kregen het hierbij aan de stok met enkele heethoofden van Partizan. Wat volgde was een minutenlang gevecht waarbij een groot aantal fans van Rode Ster, in ontbloot bovenlijf en met bloedend hoofd, moest worden geëvacueerd door de massaal aanwezige ordediensten. Al tijdens de wedstrijd was de spanning op en vooral naast het veld te snijden.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News