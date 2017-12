Ondanks commotie volgend seizoen videoref in alle matchen in eerste klasse

De Pro League heeft beslist om ook volgend seizoen verder te gaan met de videoref. Die zou dan meteen bij alle wedstrijden in de hoogste klasse actief zijn. Voorwaarde is wel dat wereldvoetbalbond FIFA het licht op groen zet.

Op dit moment heeft elke club in eerste klasse bij drie thuis- en drie uitmatchen een videoref die de gang van zaken in de gaten houdt, maar vanaf volgend seizoen zou er bij elke match een videoref aanwezig zijn. Het is nog niet duidelijk of die dan vanuit een centraal punt zal werken of zoals dit seizoen weer in een busje naast het stadion zal staan.

Na de commotie die af en tijd speelde rond de videoref, is het opmerkelijk dat de vertegenwoordigers van alle eersteklassers wel unaniem besloten hebben dat de videoref ook volgend seizoen in België zal opereren. Onder meer AA Gent en Standard lieten de voorbije maanden weten teleurgesteld te zijn in de werking van de videoref. Bij Standard begon trainer Ricardo Sa Pinto zelfs een vlammend betoog tegen de videoref. “Al zijn beslissingen zijn in het nadeel van Standard”, zei de emotionele Portugees.

Het debuut van de videoref van België was echter in eerste instantie een experiment. De IFAB (International Football Board) gaf al toe dat het systeem nog te kampen had met kinderziektes. Het is nu afwachten hoe de testen in de verschillende competities geëvalueerd worden. Als die evaluatie meevalt, zal wereldvoetbalbond FIFA het licht definitief op groen zetten.