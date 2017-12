Loting halve finales Croky Cup: winnaar van Club Brugge-Charleroi neemt het op tegen Standard

Hoewel de kwartfinale in de Beker van België tussen Club Brugge en Charleroi woensdagavond werd afgelast, werd vandaag wel al geloot voor de halve finales van de Croky Cup. De heenwedstrijden van de halve finales worden afgewerkt op 30, 31 januari of 1 februari, twee weken daarvoor wordt de inhaalwedstrijd in het Jan Breydelstadion afgewerkt. De winnaar van Club Brugge-Charleroi neemt het daarna op tegen Standard.

Dit zijn de halve finales:

KV Kortrijk - KRC Genk

Standard - Club Brugge/Charleroi

De heenwedstrijden worden afgewerkt op 30, 31 januari of 1 februari met thuiswedstrijden voor Kortrijk en Standard, de terugwedstrijden volgen op 6, 7 of 8 februari. De concrete data worden later bepaald.

Club-Charleroi in januari

Genk wist zich woensdag te plaatsen voor de halve finales na een spectaculaire en knotsgekke cupmatch tegen Waasland-Beveren: de Limburgers haalden het met 4-2 in de strafschoppenepiloog nadat het na 120 minuten 3-3 stond met twee goals en een rode kaart in de slotminuten van de reguliere speeltijd. Dinsdag verzekerden Standard en KV kortrijk zich al van een plaats bij de laatste vier: de Luikenaars wonnen in en tegen Oostende met 2-3, terwijl Kortrijk AA Gent met 4-1 afdroogde.

Scheidsrechter Jonathan Lardot keurde woensdag twee uur voor de aftrap het veld van het Jan Breydelstadion af. De grasmat in Brugge lag er door de overvloedige neerslag van de voorbije dagen doornat bij. Club Brugge-Charleroi zal ingehaald worden op dinsdag 16 januari 2018 (20u45).

De finale van de Croky Cup wordt op 17 maart 2018 gespeeld in Brussel. Zulte Waregem won de vorige editie.