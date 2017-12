Profclubs kunnen elkaar geen talenten meer afsnoepen, principe-akkoord over huurcontracten en FIFA-competitie

Op de Algemene Vergadering van de Pro League is donderdag unaniem een “gentlemen’s agreement” afgesloten dat de profclubs ervan moet weerhouden elkaars minderjarige spelers bij elkaar weg te plukken. “Zo sporen we onze clubs aan om aan hun eigen opleidingscentra te blijven werken”, verklaarde CEO Pierre François.

De Pro League zal de overeenkomst, die geldt voor spelers tot zeventien jaar, opnemen in zijn intern reglement. Er komt geen verbod op de interne transfers van minderjarigen, wel een financiële beloning.

“In de Belgische competitie hadden we in 2015-2016 meer dan 300 minderjarigen die overstapten naar een andere Belgische club. Ter vergelijking: in de Eredivisie waren er dat ongeveer 50”, benoemde François het Belgische probleem. “Dat willen we aan banden leggen, want het werkt contraproductief. In plaats van spelers bij elkaar te kopen, kunnen onze clubs dat geld beter investeren in de eigen jeugdwerking. Die moet beter worden.”

Volgens François raakt de Pro League ook niet aan het Vlaamse decreet dat de vrijheid van aansluiting bij de club naar keuze vrijwaart. “We willen vooral een einde maken aan praktijken waarbij makelaars en families een dure auto overhouden aan de transfer van jonge voetballers. Ook voor de minderjarige in kwestie is het beter om naar school te gaan in de eigen omgeving, niet steeds bij peetouders te moeten blijven en thuis te kunnen opgroeien. De Pro League heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Wij zijn klaar om elke aanval op dit reglement (van advocaten en makelaars) te pareren.”

Aan de opleidingsvergoedingen voor amateurclubs wordt niet getornd. “De profclubs blijven de amateurvleugels financieel belonen voor het geleverde werk als hun speler een profcontract ondertekent”, bevestigde François. In de eerste zes maanden nadat het reglement in werking trad (1 januari) leverde dat de amateurclubs 280.000 euro op.

Principe-akkoord over huurcontracten en e-sportscompetitie

Vanaf 1 juni 2018 zal er ook een duidelijke regeling zijn voor de beperkingen die kunnen opgenomen worden in een huurcontract van spelers die van de ene Belgische profclub aan de andere worden uitgeleend.

De modaliteiten van het huurcontract moeten nog vastgelegd worden, maar het basisprincipe is duidelijk. Een uitgeleende speler mag tegen zijn moederclub in actie komen als de huurder bovenop het huurbedrag ook nog het volledige loon betaalt. Als dat niet het geval is, mag de moederclub de uitgeleende speler verbieden te spelen.

Nog vanaf volgend seizoen zal de Pro League een eigen e-sportscompetitie op het videospel van FIFA organiseren voor amateurgamers. Ook dat werd unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Het format en de naam van de competitie moeten nog worden bepaald. Pro League-CEO Pierre François liet wel al weten dat de kalender voor de e-sportscompetitie bekendgemaakt zal worden op 11 juni 2018, op dezelfde dag als de kalendervoorstelling van de Jupiler Pro League en Proximus League.

Voortaan zullen de clubs uit de Jupiler Pro League of de Proximus League waarvan de supporters de (tijdelijke) stillegging van een bekerduel op hun geweten hebben financieel bestraft kunnen worden door de Pro League. Voor een tijdelijke stillegging zoals onlangs in Anderlecht int de Pro League 25.000 euro, een definitieve stillegging kost de verantwoordelijke club 50.000 euro. Ook een trainer of staflid die naar de tribunes gestuurd wordt, moet bijdragen aan de kassa van de communitywerking van de Pro League. Een eerste tribuneverwijzing kost 5.000 euro, een recedivist moet 10.000 euro ophoesten. Het interne reglement was al van kracht voor competitiewedstrijden, maar nog niet voor bekerduels. De stemming kwam op de agenda na het turbulente bekerduel tussen RSC Anderlecht en Standard (0-1) op 29 november.