Engelsen raken niet uitgepraat over recordcijfers van Manchester City: beste team ooit en snelste kampioen?

Kevin De Bruyne hielp Manchester City met een knap doelpunt in de 0-4-zege bij Swansea aan een record van vijftien zeges op een rij. De Rode Duivel kreeg (alweer) een applausvervanging en de Engelsen raken maar niet uitgepraat over de recordcijfers van de huidige leider in de Premier League. Is het team van Pep Guardiola het beste team ooit? En worden ze de snelste kampioen ooit? De BBC dook in de statistieken en kwam tot enkele verrassende resultaten.

Is dit één van de beste teams uit de Premier League die we ooit hebben gezien? Dat was de simpele vraag van Gary Lineker in Match Of The Day. Het antwoord van Alan Shearer was duidelijk: “Ik denk niet dat daar enige twijfel over bestaat”, aldus de voormalige spits. “Met al die topspelers in dat team die elke week zo veel honger tonen. Het is bewonderenswaardig.”

“Er zijn in het recente verleden nog al geweldige teams geweest maar met het vloeiende voetbal en de onweerstaanbare kracht die ervan afstraalt, is Manchester City de beste ploeg die de Premier League ooit heeft gezien,” deed Jonathan Pearce er nog een schepje bovenop. “Ikzelf heb in al die jaren nog nooit een team zo zien spelen.”

Maar is dat wel zo? De cijfers van de BBC lijken de analisten gelijk te geven...

* Straat voorsprong

Manchester City verloor na zeventien wedstrijden nog geen enkele keer dit seizoen in de Premier League en speelde enkel gelijk op de tweede speeldag tegen Everton (1-1). The Citizens staan dan ook autoritair op kop met 49 punten, stadsgenoot Manchester United staat na de derbynederlaag wel nog tweede maar volgt nu al op elf punten, Chelsea heeft als derde in de stand nu al veertien punten minder...

1. Manchester City 49

2. Manchester United 38

3. Chelsea 35

4. Tottenham Hotspur 31

5. Liverpool 31

6. Burnley 31

* Recordreeks in Premier League

“The Invincibles” van Arsenal uit het seizoen 2003-2004, het sterk gestarte Chelsea vorig seizoen of de “Rolls-Royce Spurs” van Bill Nicholson in de jaren ‘60: niemand slaagde er ooit eerder in om 15 wedstrijden op rij te winnen in de Premier League.

15 zeges op rij: Manchester City (2017)

14 zeges op rij: Arsenal (2002), Bristol City (1905), Manchester United (1905) en Preston North End (1951)

13 zeges op rij : Chelsea (2016), Tottenham (1960), Sunderland (1982) en Preston North End

* Nog geen “Rekordmeister”

In Europa zijn die 15 opeenvolgende zeges echter nog geen record, dat is in handen van Bayern München. Na de 19 zeges op rij in 2014 niet voor niets de “Rekordmeister”...

19 zeges op rij: Bayern München (2014)

17 zeges op rij: Internazionale (2007)

16 zeges op rij: Real Madrid (2016) en Barcelona (2011)

15 zeges op rij: Manchester City (2017)

* Snelste kampioen ooit?

Manchester United werd in het seizoen 2000-2001 de vroegste kampioen in de Premier League met nog vijf wedstrijden te spelen. Hoe snel Manhester City kampioen kan worden, hangt natuurlijk ook in grote mate af van de concurrentie.

Er vanuit gaande dat die huidige 11-puntenkloof tussen de twee clubs uit Manchester de rest van het seizoen gelijk blijft, zou City “pas” op drie wedstrijden van het einde mathematisch zeker zijn van de titel. Om dat record te breken is er dus nog werk aan de winkel en (vooral) moeten De Bruyne & Co rekenen op misstappen van de concurrentie.

* Is de concurrentie dan zo slecht?

Manchester United blijft de grootste rivaal en wat leert de geschiedenis? De 38 punten na 17 wedstrijden is hun negende beste prestatie op 26 campagnes. Hun record is 44 punten in 2006-2007, dus nog altijd drie punten minder dan City momenteel. Dus nee, de concurrentie laat het niet afweten.

Kortom, is dit Manchester City het beste team ooit in de Premier League? Ze komen alleszins dicht in de buurt...