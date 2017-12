Mourinho moet het komen uitleggen over uitspraken in aanloop naar Manchester Derby

De Engelse voetbalbond (FA) heeft Manchester United-coach José Mourinho donderdag om uitleg gevraagd over zijn uitspraken in aanloop naar de Manchester Derby afgelopen weekend. De Portugees heeft tot maandag de tijd om te reageren.

“Als er iets is waar ik niet van hou, is het dat de spelers van City hun evenwicht zo gemakkelijk verliezen. Een beetje wind en ze vallen om”, deed Mourinho afgelopen vrijdag een uithaal naar Kevin De Bruyne en co. Ook voor het gele lintje dat Pep Guardiola op zijn jas speldt, als steunbetuiging aan de gearresteerde Catalaanse politici, heeft Mourinho geen begrip. “Als de regels het toelaten, kan het. Maar ik denk niet dat politieke standpunten op het sportveld door de beugel kunnen.”

Naar de vechtpartij die na de Manchester Derby uitbrak, stelde FA eerder al een onderzoek in. Ook daar was Mourinho bij betrokken, net als Romelu Lukaku.

