Analist Jan Boskamp (69) – 4 jaar Anderlecht – en King of Africa Hugo Broos (65) – 16 jaar Anderlecht en 11 jaar Club Brugge – geloven dat de titelstrijd eerder in januari dan zondag wordt beslist. Maar vandaag zit het bij Club bijna overal goed. Alleen maar sterktes. Terwijl bij Anderlecht Kums de boel niet zal doen draaien. En Teo is een gróót probleem. Alleen maar zwaktes.