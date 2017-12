Poëtische Ciman neemt emotioneel afscheid van Montreal via open brief

Rode Duivel Laurent Ciman heeft via een open brief afscheid genomen van zijn (ex-)club Montréal Impact. Eerder deze week raakte bekend dat Ciman tegen zijn eigen wil naar Los Angeles FC. Lettre à mes partisans .... pic.twitter.com/pIYsBjVAdJ — Laurent Ciman (@LaurentCiman23) December 14, 2017

“In het voetbal gaat alles razendsnel, soms te snel”, opent Ciman zijn betoog. “Je gaat op een avond slapen met je hoofd in Montréal en je wordt ’s anderendaags wakker met je voeten in Los Angeles. Waarom niet?”

Ciman legt zich neer bij het feit dat hij niet geconsulteerd werd in de transfer. “Toeval bestaat niet. Daarom wil ik geloven dat deze ervaring er niet zomaar komt. Het lot heeft mij deze week naar Californië gebracht om een nieuw hoofdstuk van mijn carrière te schrijven.”

De Waalse verdediger verlaat Montréal met pijn in het hart. “Ik verlaat Montréal zonder afscheid te kunnen nemen. Ik had u graag bedankt, ik had u graag verteld hoe fier ik was uw kleuren te dragen, uw waarden te verdedigen en u trots te maken. Ik ben in Canada, sorry, Quebec aangekomen op een winteravond. Ik leerde een schitterende stad kennen, Montréal. Ik werd verliefd op haar straten, haar geur, haar inwoners, haar geschiedenis. Voor mijn familie was Montréal de grote onbekende, twee jaar geleden. Vandaag maakt de stad deel uit van mijn familie. Mijn avontuur met u zal ik nooit vergeten, dit kan men ons nooit nog ontnemen. Weet dat we elkaar zullen terugzien, op het terrein, in de tribune, in een ander truitje misschien maar met het bloed van Montréal dat door mijn aders stroomt, door mijn hart. Deze boodschap is geen afscheid. Het is gewoon een ‘tot ziens’. Want vergeet niet: in het voetbal gaat alles snel, zeer snel…. Ik zal terugkomen.”

Getekend: Laurent, uw generaal.

