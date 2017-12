Lelijke kersttruien van Club Brugge... vliegen de deur uit!

Vandaag is het 15 december. Tien dagen voor Kerstmis, maar dit jaar toevallig ook Ugly Christmas Sweater Day. Een lelijke kersttrui dragen is – net zoals het Eurosongfestival – zo fout dat het weer hip, mooi en populair is. Ook bij voetbalclubs. Zo heeft Arsenal er elke feestperiode een handje van weg om met een grappig filmpje zijn kersttruien te promoten. In eigen land waagde Club Brugge zich dit jaar aan een eigen lelijke kersttrui. Met overdonderend succes.