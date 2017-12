Fans willen Anderlecht helpen kopen

Nu Anderlecht verkocht wordt, hopen sommige RSCA-supportersgroepen dat ze zich (deels of samen met een investeerder) kunnen inkopen bij de club om zo inspraak te krijgen in het beleid. Zo willen ze op zijn minst een zitje in de raad van bestuur.

“We hebben dit idee al geopperd bij de huidige directie van Anderlecht, maar kregen nog geen antwoord”, zegt Rudy Draps voorzitter van Anderlecht United. “Zo kunnen de fans van het eerste uur mee beslissen en vermijden we dat alle macht ligt bij een zakenman die de clubgeschiedenis niet kent en enkel uit is op persoonlijk winstbejag.”

De supporters krijgen de steun van Elke Roex (SP.A), schepen in Anderlecht. “Fans met een stem in de raad van bestuur is niet zo uitzonderlijk”, zegt ze. “Over zaken zoals ticketprijzen kunnen zij zeker hun zegje doen.”