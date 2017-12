Club Brugge krijgt hulp van Moeder Natuur om veld speelklaar te krijgen voor topper

De grasmat van het Jan Breydelstadion lag er gisteren al stukken beter bij dan woensdagavond, toen het veld na enkele fikse stortbuien herschapen was in een gigantisch moeras. Bij Club doen ze er alles aan om de topper van zondag tegen Anderlecht in aanvaardbare omstandigheden te laten doorgaan en gisteren kregen ze zowaar een handje hulp van Moeder Natuur.

Het droge weer en de felle wind zorgden er, in combinatie met het drainagesysteem en de open structuur van Jan Breydel, voor dat het grootste deel van het regenwater verdween. Om de wind verder vrij spel te geven, werd ervoor gekozen om het veld niet te bedekken met een zeil.

Als het opnieuw zou beginnen te regenen, worden de meest kwetsbare plekken wel voorzien van bescherming, maar de voorspellingen zijn gunstig. Vandaag worden er gematigde buien verwacht, zaterdag lichte en zondag heel lichte. Dat moet de Brugse grasmat best aankunnen. De mat wordt de komende dagen ook nog extra geprikt om het overtollige water sneller te laten wegstromen. Indien nodig wordt er ook nog zand gestrooid op de stroken die niet bespeelbaar zijn.

Club laat zich de komende dagen ook nog extern adviseren door het gespecialiseerde bedrijf De Ceuster. Want hoewel het veld weer watervrij is, is er van een strakke, gestroomlijnde grasmat al lang geen sprake meer.