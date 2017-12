Rode Duivels spelen geen oefenmatch tegen Marokko uit schrik voor incidenten

Er komt in maart geen oefenwedstrijd tussen België en Marokko. De Marokkaanse federatie had nochtans een aanvraag ingediend bij de KBVB en de Rode Duivels waren voorstander van het idee. Maar uit schrik voor incidenten komt die oefeninterland er niet.

Het is voor België interessant om te oefenen tegen een ploeg met een vergelijkbaar profiel als dat van Tunesië, tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase op het WK. Maar door het risico op incidenten – na de kwalificatie van Marokko waren er al rellen in Brussel – wilde de Belgische voetbalbond de wedstrijd in Marokko afwerken, terwijl de Marokkanen de match in Europa wilden spelen. De beide federaties vonden geen akkoord. Als alternatief denkt België nu aan een oefenduel tegen Algerije.