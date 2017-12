Mujangi Bia scoort in Turkse beker, Jordan Lukaku stoot door in Italië

Geoffrey Mujangi Bia heeft donderdag voor zijn ploeg Kayserispor gescoord in de vijfde ronde (1/16 finales) van de Turkse beker. Basisspeler Jordan Lukaku stootte met Lazio door naar de kwartfinales van de Italiaanse beker.

Mujangi Bia scoorde in Turkije voor Kayserispor tegen Eyupspor in een wedstrijd die op 2-0 eindigde. Deniz Turuc (49.) opende de score, Mujangi Bia verdubbelde (74.). De heenwedstrijd hadden voor Mujangi Bia en co met 2-3 gewonnen.

In Italië worden de achtste finales van de beker in één wedstrijd afgewerkt, en Lazio haalde het met 4-1 van Cittadella. Lukaku speelde de hele wedstrijd. Ciro Immobile (11., 87.) scoorde twee keer, Felipe Anderson (24.) één keer. Bij Cittadella scoorde Agostino Camigliano (36.) een owngoal, Paolo Bartolomei (41.) zorgde voor de tegentreffer.

In Ajax-Excelsior in de Eredivisie mocht Jinty Caenepeel starten bij Excelsior en zat Wout Faes op de bank. Siem De Jongh (23.) maakte de 1-0, Mike van Duinen (40.) de gelijkmaker. Kasper Dolberg (57.) bracht Ajax met een penalty weer op voorsprong, Hakim Ziyech (86.) legde de 3-1 eindstand vast. Met 17 punten is Excelsior elfde in de stand.