CLUBNIEUWS. Genk duwt door voor Clement, vraagtekens bij Club en Anderlecht voor topper

RC Genk gaat vol voor Philippe Clement als opvolger van Albert Stuivenberg. Zowel bij Club Brugge als bij Anderlecht zijn er enkele vraagtekens voor de topper: geraken Vossen en Vormer fit bij blauw-zwart en kan paars-wit toch rekenen op Kara en Trebel?

Genk duwt door voor Philippe Clement: 4 scenario’s

RC Genk gaat vol voor Philippe Clement als opvolger van Albert Stuivenberg. Gisteren was er een eerste, verkennend gesprek, een officieel akkoord is ten vroegste voor maandag. Clement ligt bij Waasland-Beveren nog tot 2020 onder contract en heeft een opstapclausule. Genk houdt in zijn zoektocht naar een nieuwe coach rekening met vier scenario’s.

1. Clement maandag trainer: Het voorkeurscenario voor de Genkse clubleiding: Philippe Clement de volgende dagen overtuigen om maandag als de nieuwe trainer te worden voorgesteld.

2. Clement vanaf 1 januari: Oorspronkelijk was het voor het Genkse bestuur uitgesloten dat het interimduo Daerden-Olivieri 2017 zou volmaken. Die optie wordt nu toch overwogen, mede omdat de kwalificatie voor de beker de druk wat van de ketel haalde. Het zou voor Clement een stuk makkelijker zijn om zijn verhaal bij Waasland-Beveren met nog drie extra wedstrijden af te ronden. Dan zou hij op stage in Benidorm met een propere lei kunnen starten in Genk, net als zijn opvolger bij Waasland-Beveren.

3. Tussenpaus: Het plan B: zegt Clement neen, dan kan een tussenpaus dit seizoen volmaken. Een ervaren coach, die bereid is te depanneren en de club de kans te geven te zoeken naar een nieuwe coach voor volgend seizoen. Dat kan dan nog altijd Clement zijn, al is de kans klein dat hem die ‘tweede kans’ gegund wordt. Indien zo’n tussenpaus intussen succes heeft, valt ook niet uit te sluiten dat hij gevraagd wordt om volgend seizoen door te gaan. Er zijn al eerste gesprekken gevoerd met zo’n mogelijke tussenpaus.

4. Witte merel: Plan C: het vierde en op dit moment minst waarschijnlijke scenario is dat er, na het afketsen van de gesprekken met Clement, vóór 1 januari een andere trainer voor de lange termijn wordt vastgelegd. (mgk)

Vossen mogelijk op de bank bij Club Brugge, Vormer ziek

Gisteren trainde Club Brugge niet achter gesloten deuren en dat is uitzonderlijk drie dagen voor een topper. Voor Vossen wordt de wedstrijd tegen Anderlecht moeilijk. De aanvaller trainde gisteren individueel, maar is zeker niet in staat om zondag aan de wedstrijd te beginnen. Mogelijk krijgt hij – indien fit genoeg – een plaatsje op de bank. Ruud Vormer bleef gisteren binnen en herneemt normaal gezien vandaag. De Nederlander was verkouden en bij Club wil men geen risico nemen. (jve)

Last minute beslissing bij Anderlecht over Kara en Trebel

Hein Vanhaezebrouck hoopt dat verdediger Kara Mbodj en middenvelder Adrien Trebel toch speelklaar raken voor de topper. Voor die eerste lijkt dat realistischer dan voor de tweede. Kara is momenteel wel ziek, maar door de hinder aan zijn adductoren en knieën moest hij toch rusten. Voor hem zijn er meer oplapmiddeltjes ­tegen zondag dan voor de kuitverrekking van Trebel, maar in beide gevallen zal RSCA last minute beslissen over hun speelkansen.(jug)

Genkse grasmat niet onherstelbaar beschadigd

De Genk-fans kunnen op beide oren slapen. De grasmat in de Luminus Arena is gehavend, maar er is geen onherstelbare schade aangericht. Geluk bij een ongeluk: in het weekend speelt Genk niet thuis. Het veld krijgt dus tien dagen de tijd om te ‘bekomen’. De eerste fase in het herstelproces vond gisteren al plaats: putten werden gedicht en het hele terrein werd geharkt door de greenkeepers. Als de temperaturen meewillen, zal de grasmat tegen Kortrijk weer in goeie conditie zijn. (rco)

Edmilson traint weer mee bij Standard

STANDARD Junior Edmilson heeft gisteren gewoon kunnen meetrainen bij Standard. De vleugelspits miste de voorbije twee wedstrijden van de Luikenaars met een heupblessure. (bfa)

ANTWERP De kern werkte gisteren een groepstraining af. Sall lijkt hersteld en stilaan in aantocht, want de centrale verdediger mocht zich al wagen aan een doorgedreven, individuele (loop)training met de fysiekcoach. Oulare, Stojanovic, Ofosuhene en Arslanagic staan zo ver nog niet en werkten zoals de voorbije dagen en weken intensief met de kinesisten. (stdr)

KV MECHELEN Rechtsback zijn bij KV Mechelen is blijkbaar helemaal niet zo goed voor de darmen. Na Laurens Paulussen eerder dit seizoen werd deze week ook Faycal Rherras geveld door een acute appendicitis. De Marokkaan werd woensdag geopereerd en komt in 2017 niet meer in actie. Ivan Tomecak werkte gisteren een eerste lichte veldtraining af. De Kroaat revalideert vlot van zijn scheurtje in de hamstrings waardoor het toch niet uitgesloten is dat hij nog speelklaar kan geraken voor de winterstop. De match op Kortrijk komt voor hem wel nog te vroeg. (thst)

KV OOSTENDE Op Moeskroen kan Adnan Custovic niet rekenen op twee vaste basisspelers. Zowel Bjelica als Musona zijn er niet bij. Bjelica pakte tegen Mechelen zijn vijfde gele kaart en is geschorst, Musona liep een liesblessure op en raakt niet fit voor de match van vanavond op Le Cannonier. Michiel Jonckheere speelt mee met de beloften. Rajsel is nog een poos out. David Rozehnal zit nog steeds in Tsjechië door familiale problemen. Mogelijk krijgt Zinho Gano voorin opnieuw de voorkeur op Akpala. Op het middenveld komt Vandendriessche opnieuw in de ploeg. (jve)

ZULTE WAREGEM Sander Coopman trainde gisteren nog steeds individueel. Hij blijft twijfelachtig nadat hij een verstuiking aan de enkel opliep op het veld van Sint-Truiden. Er is nog geen 100 procent zekerheid dat Gertjan De Mets (knie) en Peter Olayinka (knie) speelklaar zullen geraken komend weekend. Beiden werkten de oefensessie met de groep af. (jcs)