Teo is de Poolse leugens beu en reageert scherp via Facebook

Een prater is hij nooit geweest, Lukasz Teodorczyk! Maar heel af en toe voelt de Pool de nood om enkele puntjes op de i te zetten. Zoals nu op zijn eigen FB-pagina. Vooral een Poolse website moet het ontgelden wegens het verspreiden van leugens.

Interviews met Teodorczyk? Vergeet het maar! Niet in België, niet in Polen. Net daarom is de uithaal van Teo via zijn persoonlijke Facebookpagina hoogst opmerkelijk. “Ik heb de laatste tijd veel foute zaken over mij gelezen”, verklaart Teodorczyk. “Tot nu toe heb ik alles genegeerd maar nu is het tijd om één en ander te verduidelijken. Het is niet omdat het momenteel op het veld niet loopt zoals gewenst dat men onwaarheden mag verkondigen over mij.”

Die onwaarheden worden in Polen verspreid, zegt de spits. Vooral de portaalsite sport.pl krijgt de rekening gepresenteerd. Volgens hen zou Teo op voet van oorlog leven met zijn ploegmaats. “Ik zou willen dat de redacteur contact opneemt met mijn makkers, diegenen die ik zogezegd de hand niet meer schud. Ik heb een goed contact met alle jongens in de kleedkamer.”

De middelvinger

Ook de afwezigheid van Teodorczyk op het Gala van de Gouden Schoen, nu bijna een jaar geleden, is nog steeds een item. “Ik had andere verplichtingen”, aldus Teo. “Niemand weet waarom ik er niet was maar het was niet zo dat ik geen zin had om te gaan, ook al is dat leuk om te schrijven.”

Passeert ook de revue: de middelvinger waarop Teo het Brugse publiek en een fotograaf trakteerde. De Anderlecht-speler excuseert zich daarvoor. “Ik besef dat dat geen uiting van goed gedrag was. Ik ben er niet trots op maar ik wil dat dit hoofdstuk wordt afgesloten. Het is gewoon gebeurd omdat ik mijn familie niet kan laten beledigen. Ook mijn natrap (aan Aidoo van KRC Genk, nvdr) was een uiting van frustratie. Ik heb me verontschuldigd en heb mijn straf hiervoor uitgezeten.”

Opnieuw scoren

Maar Teo kijkt ook positief vooruit. “Ik voel dat ik binnenkort opnieuw aan scoren toe zal komen. Wat me nu overkomt, overkomt zelfs de allerbeste spelers. Het mag geen reden zijn om slecht over mij te schrijven. Ik blijf in elk geval hard werken en zal hiervoor beloond worden. Ik voel dat de doelpunten binnenkort zullen volgen."

'Teo' kwam in de zomer van 2016 naar Anderlecht en maakte meteen indruk. Met 22 competitiegoals had hij vorig seizoen een groot aandeel in de titel van paarswit. Die lijn doortrekken lukte echter niet voor de Poolse international, die dit seizoen nog maar drie keer kon scoren in 22 wedstrijden en vaak bleek presteerde.