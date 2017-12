Ook nieuwe FIFA-voorzitter onder vuur: “Infantino stopte omkoopschandaal in doofpot”

Het onderzoeksplatform Follow the Money beschuldigt FIFA-voorzitter Gianni Infantino van corruptie. De 47-jarige Zwitser zou, toen hij nog secretaris-generaal van de UEFA was, hebben deelgenomen aan een complot om topclub Fenerbahçe een geringe straf te geven bij een corruptieschandaal in het Turkse voetbal in het seizoen 2011-2012.

Follow the Money, dat in het onderzoek samenwerkte met de kranten The Guardian en Le Monde, beschikt over een briefwisseling waaruit blijkt dat Infantino akkoord ging met een straf voor Fenerbahçe die veel lager was dan reglementair voorgeschreven.

De club werd destijds niet teruggezet naar een lagere divisie en mocht de titel, behaald in het seizoen 2010-2011, zelfs behouden.

In het schandaal van destijds deed de politie veel invallen, werden betrokkenen gearresteerd en is de corruptie ook strafrechtelijk bewezen. In een reconstructie meldt Follow the Money dat onder meer zes topfunctionarissen van Fenerbahçe werden opgepakt. Ook de UEFA twijfelde er niet aan dat de club “zich gedurende lange tijd heeft beziggehouden met zeer ernstige en vergaande matchfixing-activiteiten”.

Trabzonspor, dat in 2010-2011 als tweede eindigde, heeft zich nog steeds niet neergelegd bij het gegeven dat Fenerbahçe de titel niet is ontnomen.

Infantino werd in februari 2016 verkozen tot FIFA-voorzitter. Hij volgde de Kameroener Issa Hayatou op, die op zijn beurt ad interim was aangesteld na de val van Sepp Blatter.