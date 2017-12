Infopunten moeten Antwerpse grensarbeiders beter op weg helpen

In het grensgebied van de provincie Antwerpen en Nederland liggen kansen voor het grijpen om aan de andere kant van de grens een ideale job, dichtbij huis en zonder fileleed te vinden. Maar vanwege praktische beslommeringen en psychologische drempels wordt dat vaak niet overwogen, met alle gemiste kansen van dien. De GrensInfoPunten (GIP's) moeten daar verandering in brengen.

In de provincie Antwerpen en de Nederlandse provincie Noord-Brabant zijn afgelopen jaar in zeven verschillende steden negen GrensInfoPunten geopend. Voor de provincie Antwerpen gaat het om een infopunt bij VDAB in Kapellen en Turnhout, bij ACV in Kalmthout, Hoogstraten en Turnhout en bij ABVV in Turnhout. Voormalige, huidige of toekomstige grensarbeiders en werkgevers kunnen er terecht voor gratis informatie over het wonen en werken aan de andere kant van de grens. Het gaat dan vooral over informatie over sociale zekerheid, belastingen en arbeidsrecht. Want werken over de grens biedt kansen, maar de keuze moet op individuele basis goed geïnformeerd gebeuren.

Kansen

“Dat is een goede zaak”, reageert de 34-jarige Jan Van Reybroeck uit Kapellen. In november 2015 ging hij in Nederland als pedagogisch en ambulant begeleider aan de slag in een zorginstelling in Putte. “Ik heb toen veel op eigen houtje moeten uitpluizen. De belastingregeling bijvoorbeeld zit helemaal anders in mekaar. Voor het invullen van de aanslag, krijg je een code. Daarvoor moet je zelf contact opnemen met de belastingdiensten in Nederland. Het wordt je niet automatisch meegedeeld. Via een collega vernam ik ook toevallig dat het verplicht is om een zorgverzekering in Nederland af te sluiten. Niemand had mij daarop gewezen”, getuigt hij.

“Via de GrensInfoPunten zullen kandidaten van dergelijke zaken nu beter op de hoogte kunnen worden gebracht. Het zal zeker drempelverlagend werken”, meent Van Reybroeck. “Want de kansen aan de andere kant van de grens op een job die je hier niet vindt, zijn er zeker. “Ik had voordien verschillende keren als psycholoog of begeleider in België gesolliciteerd, maar zonder positief gevolg. Ik besloot het daarom een keer in Nederland te proberen en vond al gauw werk”, vertelt hij.

Informatie op maat

Intussen is hij niet meer in Nederland aan de slag, maar zou hij het nog wel opnieuw overwegen. “Het is eerlijk gezegd niet de eerste keuze, omdat het allemaal een stuk complexer is. Maar de infopunten kunnen hierin zeker een positieve bijdrage leveren. Werken in Nederland was trouwens ook heel verruimend. Ik leerde de cultuur en de gewoontes beter kennen en het heeft mij sympathie voor onze noorderburen bijgebracht. Je moet wel bestand zijn tegen de Belgenmoppen”, lacht Jan.

Ook vanuit de werkgevers wordt de oprichting van de GrensInfoPunten toegejuicht. ATV, een bedrijf dat technische totaaloplossingen voor de automotive en industrie biedt en onder meer vestigingen heeft in Roosendaal en Breda, heeft momenteel een vijftal Belgische grensarbeiders in dienst.

“Het is een goede zaak dat er GrensInfoPunten komen, zodat zowel werkgevers als werknemers een beter zicht krijgen op de gevolgen van grensarbeid op het vlak van sociale zekerheid en belastingen”, reageert directeur Ton van Tilburg. “Het feit dat sociale zekerheid en belastingen in twee landen moet worden geregeld, zorgt ervoor dat de situatie complex wordt voor zowel bedrijf als werknemer. Het is al voorgekomen dat Belgische sollicitanten afhaken omdat ze opkijken tegen de administratie en praktische moeilijkheden. Ook de verschillen in kinderbijslagstelsels zitten complex in elkaar. Sommige zaken zijn voordeliger in België, andere zaken in Nederland. Het is moeilijk om in te schatten hoeveel het verschil is onderaan de streep. Het is dus belangrijk om op maat te worden geïnformeerd.”

Het netwerk van GIP’s kwam tot stand dankzij Europese steun in het Interreg-project Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland. De provincie Antwerpen coördineert de oprichting.

>

>

>