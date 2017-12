Jean-François Gillet (38) verlengt contract bij Standard

Jean-François Gillet heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis bij Standard. Dat bevestigen de Rouches vrijdag op de clubwebsite.

“De Belgische doelman heeft zijn contract verlengd bij onze club. Standard de Liège feliciteert Jean-François met zijn nieuw contract en wenst hem verder veel succes in onze kleuren!”, stelt de korte mededeling. Gillet verlengde naar verluidt met twee seizoenen.

Gillet, 38, speelt sinds de zomer van 2016 voor Standard. Hij keerde toen terug naar de club waarvoor de doelman eind jaren ‘90 debuteerde in de hoogste klasse. Gillet speelde in zijn eerste periode bij Standard maar een handvol wedstrijden voor de Luikenaars. In 1999 verkaste Gillet naar Italië waar hij de kleuren verdedigde van onder meer Monza, Bari, Treviso, Bologna, Torino en Catania. Die laatste club verhuurde de negenvoudig international in het seizoen 2015-2016 aan KV Mechelen.

Bij Standard was Gillet vorig seizoen een vaste waarde maar dit seizoen is hij de tweede keuze na de Mexicaan Guillermo Ochoa.