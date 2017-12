Verliezen en Coucke wordt weer nerveus: zorgen van KV Oostende zijn nog niet voorbij

De beker kan het seizoen niet meer redden en ook in de competitie is KV Oostende nog niet uit de zorgen. Meer nog, als KVO vanavond verliest op Moeskroen doemt de kelder van het klassement weer op en dat is een plek waar voorzitter Marc Coucke liever niet meer belandt. Coach Adnan Custovic moet meer doen dan alleen de club reanimeren.