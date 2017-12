Bram Nuytinck mist Anderlecht maar een beetje: “In België doet Udinese mee voor de titel”

Nu Deschacht geschorst en Kara onzeker is, kan Anderlecht zondag op Club Brugge wel een stevige verdediger gebruiken. Vorige zomer verkochten ze er eentje: Bram Nuytinck (27) trok voor 3 miljoen naar Udinese en is nu een vaste waarde in de Serie A. “Als het hier crisis is, moeten we een week op afzondering. Zonder onze familie te zien.”