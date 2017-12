Malinovskyi wil niet de zwartepiet krijgen voor ontslag Stuivenberg: “Ik heb hem good luck gewenst”

Tegen Eupen speelde hij een draak van een match en leidde hij de pijnlijke gelijkmaker van de Wolven in. Vier dagen later, tegen Waasland-Beveren, werd hij verkozen tot Man van de Match. Toeval? Of had Ruslan Malinovskyi het gehad met Albert Stuivenberg? Wij vroegen het hem gisteren op de man af.

Je kon er woensdag niet naast kijken. Dit was de Malinovskyi die ze in Genk willen zien. De Malinovskyi die een heel team op sleeptouw kan nemen en die tot het gaatje gaat. Of dit zijn beste match ooit ...