Amper twaalf beschikbare veldspelers op training bij Anderlecht drie dagen voor topper tegen Club Brugge

Anderlecht zit met grote zorgen voor de topper tegen Club Brugge. Drie dagen voor de match die het absoluut niet mag verliezen, konden Kara Mbodj, Adrien Trebel en Nicolae Stanciu door ziekte of blessure niet meetrainen. Alexandru Chipciu zit door het overlijden van zijn vader in Roemenië, Andy Najar en Emmanuel Sowah zijn reeds langer out en Olivier Deschacht en Lukas Teodorczyk zijn geschorst. Blijven over: amper twaalf veldspelers en drie doelmannen. Anderlecht zal tot het laatste moment de vingers moeten kruisen om zijn bank gevuld te krijgen.

Gisteren nog steeds geen Kara Mbodj of Adrien Trebel op training bij Anderlecht, en ook Nicolae Stanciu kon de oefensessie van gisteren niet volmaken. Hij had last van de adductoren. Daardoor had paars-wit gisteren maar twaalf volwaardige veldspelers op training die in actie kunnen komen tegen Club Brugge. Olivier Deschacht en Lukasz Teodorczyk zijn immers geschorst voor de topper tegen Club Brugge na hun rode kaart tegen Charleroi. Andy Najar en Emmanuel Sowah zijn al een tijdje geblesseerd, terwijl Alexandru Chipciu nog steeds in Roemenië zit voor het overlijden van zijn vader.

Anderlecht moet dus de vingers kruisen dat het aan een volwaardige selectie kan komen voor de clash van zondag. Voor Kara en Trebel wordt het hoe dan ook een last minute beslissing. Kara is momenteel ziek, maar had toch rust nodig doordat hij last ondervindt van zijn adductoren en knieën. De kans dat hij speelt is groter dan de kans dat de kuitverrekking van Adrien Trebel op tijd klaar geraakt.

Ook Club Brugge leeft overigens niet zonder zorgen toe naar de topper. Bij blauw-zwart traint Jelle Vossen nog steeds individueel. De wedstrijd tegen Anderlecht wordt moeilijk. Ruud Vormer bleef gisteren binnen en herneemt normaal gezien vandaag.