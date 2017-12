Clement vraagt Waasland-Beveren toestemming om met Genk rond de tafel te zitten

Philippe Clement heeft het bestuur van Waasland-Beveren vrijdag toestemming gevraagd om met Racing Genk rond de tafel te zitten. De Limburgers trekken stevig aan de mouw van de trainer van Waasland-Beveren.

Gisteren was er al een eerste, verkennend gesprek tussen Philippe Clement en KRC Genk. Een officieel akkoord is ten vroegste voor maandag. De 43-jarige Clement ligt bij Waasland-Beveren nog tot 2020 onder contract en heeft een opstapclausule.

Clement belandde pas deze zomer in Beveren, waar hij voor het eerst hoofdcoach werd nadat hij zes jaar de stiel leerde bij Club Brugge als beloftencoach en later assistent-coach. Op korte tijd maakte hij echter indruk met Waasland-Beveren: de club staat na 18 speeldagen op een knappe en overwachte zevende plaats. Het ambitieuze KRC Genk staat momenteel negende met één puntje minder.

De 4 scenario’s van Genk

Genk houdt in zijn zoektocht naar een nieuwe coach nog rekening met vier scenario’s.

1. Clement maandag trainer:

Het voorkeursscenario voor de Genkse clubleiding: Philippe Clement de volgende dagen overtuigen om maandag als de nieuwe trainer te worden voorgesteld.

2. Clement vanaf 1 januari:

Oorspronkelijk was het voor het Genkse bestuur uitgesloten dat het interimduo Daerden-Olivieri 2017 zou volmaken. Die optie wordt nu toch overwogen, mede omdat de kwalificatie voor de beker de druk wat van de ketel haalde. Het zou voor Clement een stuk makkelijker zijn om zijn verhaal bij Waasland-Beveren met nog drie extra wedstrijden af te ronden. Dan zou hij op stage in Benidorm met een propere lei kunnen starten in Genk, net als zijn opvolger bij Waasland-Beveren.

3. Tussenpaus:

Het plan B: zegt Clement neen, dan kan een tussenpaus dit seizoen volmaken. Een ervaren coach, die bereid is te depanneren en de club de kans te geven te zoeken naar een nieuwe coach voor volgend seizoen. Dat kan dan nog altijd Clement zijn, al is de kans klein dat hem die ‘tweede kans’ gegund wordt. Indien zo’n tussenpaus intussen succes heeft, valt ook niet uit te sluiten dat hij gevraagd wordt om volgend seizoen door te gaan. Er zijn al eerste gesprekken gevoerd met zo’n mogelijke tussenpaus.

4. Witte merel:

Plan C: het vierde en op dit moment minst waarschijnlijke scenario is dat er, na het afketsen van de gesprekken met Clement, vóór 1 januari een andere trainer voor de lange termijn wordt vastgelegd.