“FIFA dreigt ermee Spanje niet te laten meedoen aan WK”

Wereldvoetbalbond FIFA dreigt ermee Spanje, de wereldbekerwinnaar van 2010, te schorsen. Dat zou betekenen dat de Spanjaarden niet mogen meedoen aan het WK van komend jaar in Rusland. Aanleiding is een voorstel van de Spaanse overheid om nieuwe voorzittersverkiezingen te organiseren.

Wereldvoetbalbond FIFA heeft volgens dagblad El Pais een brief geschreven naar de Spaanse voetbalbond waarin het de harde taal niet schuwt. Aanleiding is het voorstel van de Hogere Raad voor Sport om nieuwe voorzittersverkiezingen te organiseren in Spanje. Dat ziet de FIFA als overheidsinmenging in de werking van de Spaanse voetbalbond, en dat is volgens de regels van de wereldvoetbalbond verboden.

De FIFA dreigt met een schorsing om te voorkomen dat de Spaanse overheid zich bemoeit met de voorzittersverkiezingen. Als Spanje geschorst wordt, zou het niet mogen deelnemen aan het volgende WK voetbal in de zomer van 2018 in Rusland.

Overheid wil ingrijpen om corrupte voorzitter af te zetten

Nochtans is de situatie in Spanje niet zo simpel. Angel Maria Villar, de huidige voorzitter van de Spaanse voetbalbond, werd afgelopen zomer gearresteerd op beschuldiging van corruptie. Hij weigerde echter zijn ontslag in te dienen en waarnemend voorzitter Juan Larrea blijft hem steunen. Daardoor wil de Spaanse overheid ingrijpen en nieuwe voorzittersverkiezingen organiseren, om Villar zo eindelijk uit het zadel te krijgen.

Overheidsinmenging is een materie die door de wereldvoetbalbond zeer serieus genomen wordt. Alleen de voorbije twee jaar al werden kleinere lidstaten als Thailand, Koeweit, Pakistan, Mali of Soedan om die reden geschorst. In 2008 kwam Spanje om dezelfde reden ook al eens in aanraking met de FIFA.