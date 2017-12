Bedrijven pimpen vacatures steeds meer met video

In hun zoektocht naar de beste medewerkers, duwen steeds meer bedrijven op de opnameknop. Want een eerlijke getuigenis van een werknemer in een videoblog blijkt een belangrijke troef bij rekrutering en employer branding. Door video op een slimme en originele manier te gebruiken, trekken bedrijven nieuw talent aan dat helemaal mee is met hun specifieke waarden en bedrijfscultuur.

“Customers will never love your company until the employees love it first." Een bekende quote die zo op Pinterest kan, maar die ook gewoon de nagel op de kop slaat. Pas als je eigen medewerkers enthousiast zijn over je bedrijf, gaan ook anderen mee in je verhaal. Dus waarom zou je de passie en werklust van je werknemers niet in de spotlight zetten om zo nieuw bloed aan te trekken? Steeds meer bedrijven volgen die redenering en maken gebruik van video om vacatures extra kracht bij te zetten. Ze laten hun eigen mensen uitleggen waarom ze hun job leuk vinden en wat het bedrijf onderscheidt van de concurrentie.

Ook keukenbouwer Dovy zette een paar weken geleden voor het eerst video’s online voor drie verschillende vacatures. Blijkt dat niet alleen oprichter Donald Muylle, bekend van de Dovy-reclamespots voor zijn eigen bedrijf, allesbehalve schuw is van een camera. Want ook zijn medewerkers duiken dus op in filmpjes voor het bedrijf. "Het opzet was simpel: we kozen een regisseur en een camera- en geluidsman van productiehuis TOON. Van tevoren hadden we niet zoveel uitgeschreven, enkel een paar algemene vragen waarop onze mensen konden verdergaan", vertelt Kris Aeck, marketing manager bij Dovy Keukens.

"Dat is net het fijne aan de filmpjes: ze zijn spontaan en geven onze medewerkers de vrijheid om in eigen woorden en gepassioneerd over hun job te spreken. Geen evidente opdracht, met een camera pal voor je gezicht, maar we waren - over het algemeen - aangenaam verrast over het acteertalent binnenshuis", aldus Aeck.

Handige tool

De drie vacatures in kwestie zijn die voor een chauffeur/meubelverhuizer, keukenplaatser en verkoper/projectmanager. De filmpjes werden een aantal weken geleden online geplaatst, ook bij de pagina met vacatures, en brachten wel wat op gang. "Vooral klanten die onze showrooms binnenkomen, brengen ze zelf te sprake. De reacties zijn unaniem: mooie, eerlijke filmpjes die onze gepassioneerde mensen tonen zoals ze zijn", stelt Aeck.

Of de video's ook een impact zullen hebben op het aantal kandidaturen, is nu nog niet geweten, maar het bedrijf zal alleszins ook in de toekomst op die manier te werk gaan. "Vooral de jonge generatie werknemers is makkelijker te bereiken via video dan via de traditionele weg. Zij hebben een uitgebreid en complex mediagebruik, wat het moeilijker maakt om hun aandacht te trekken. Via video krijgt een ietwat droge boodschap meteen heel wat meer cachet. Een handige tool dus, die we zeker nog gaan hanteren. We openen continu nieuwe toonzalen dus naar nieuwe mensen zijn we altijd op zoek."

